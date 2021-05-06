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新人不用出門 庫克郡法庭網路公證結婚上路

記者陳曼玲╱綜合報導

想登記結婚卻擔心新冠病毒感染而不想到法院的新人可以放心了，伊利諾州庫克郡法庭即日起推出網路公證婚禮服務，想要結為連理的新人，只要透過網路Zoom，就可以邀請眾親友一起上網，見證他們在法官面前宣誓結婚的過程。

庫克郡巡迴法院(circuit court)的交通局(Traffic Division)與婚姻法庭(Marriage Court)的法官瑪斯雷克(Diann Marsalek)說，這是法院第一次以Zoom的方式舉行結婚公證，開放首日的公證婚禮直播，過程多半順利進行，但也有添意外插曲。

住芝加哥南邊(South Side)的新人Nicole Bell 和Curtis McQueen在公證當天透過手機向法官宣誓時，因為距離太近而造成回音，最後只好分開到不同房間分別跟法官對話，兩人還彼此在不同房間飛吻定情。

另一對新人Erica Grier和 Benny Flax原本想舉辦實體婚禮，但婚禮前一周因疫情蔓延而被迫取消，因此選擇上網公證，當天兩人上網一開始忘了取消靜音，接著新郎找不到藏在家裡的結婚戒指拖延了幾分鐘。

根據伊州法律，結婚新人要實體到法院書記官面前驗明身分才算完成結婚手續，但由於疫情初期公家機構辦公室關閉，州長普立茲克去年5月即頒發了行政令，授權各郡府在疫情期間，可透過視訊會議驗證身分並核發結婚證書。

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