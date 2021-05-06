我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

撐過疫情黑暗期 芝華埠9成商家恢復營業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
皇上皇餐館老闆馬森柱。(特派員黃惠玲/攝影)
皇上皇餐館老闆馬森柱。(特派員黃惠玲/攝影)

「大約九成的華埠商家都已恢復營業，但整體生意比新冠疫情前仍有落差」，芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)談到華埠現況時這樣表示；至於華埠目前較大的變化，包括顧客從疫情前九成為華人，變成現在九成為其他族裔，此外，員工難覓是餐館所面臨的最大難題，業者也提到，聯邦推出的多項補助，有效協助餐飲業度過最困難期。

麥克肖恩表示，去年疫情爆發後的居家避疫期間，華埠大概僅剩七家餐館維持外賣而繼續營業，其他都暫時關閉，近來隨著接種疫苗人數不斷增加，確診與住院情況改善，加上堂食開放五成顧客用餐，華埠商圈約九成商家都已經恢復營業。

華埠廣場商聯董事馬森柱說，光華埠廣場部分，店面約有100個，現在頂多只有20%空置，而幾乎集中在二樓的辦公室用途單位，一樓部分雖然還是有店面未開，但據了解都已經租出並進行新店裝潢中，「整體來說，疫情波及華埠最壞的情況已過」。

馬森柱說，現在到華埠的華人顧客的確比疫情前少了很多，「周末放眼望去，廣場九成都是其他族裔消費者」，他表示，可能因為華人對於防疫非常重視，在還沒有達到群體免疫前，或許仍然對闔家外出用餐有所顧忌，「其實店家比消費者更重視防疫安全，加上接種人數越來越多，希望華人顧客放心」。

不過，他也提到，餐館目前最苦惱的就是找不到足夠人手，經營皇上皇臘味燒烤數十年的他說，疫情前廚房共有七名員工，現在生意幾乎已經恢復正常，但廚房員工只有五個，「不是不找而是根本找不到人，現階段只好發加班費延長大家工作時間」。

經營「時尚食譜」餐館的梁加勁說，疫情前餐館員工人數有20多名，現在餐館工作人員只比疫情前少了五個，他表示，聯邦提供的PPP貸款以及最新推出的「餐飲業復興基金」(RRF)，對他幫助非常大，尤其是RRF，補助範圍不但可用於員工薪資、租金，連餐館進貨成本、之前產生的債務等都包括在內，而且這些補助所帶來的營業利潤，都不需要繳稅。

餐館業者說，目前各項作業幾乎都已經回到正常軌道，只待堂食全面開放，就有希望回到疫情前的榮景。

時尙食譜餐館東主梁加勁說，聯邦的各項補助是餐館的救命資源。(特派員黃惠玲╱攝影)
時尙食譜餐館東主梁加勁說，聯邦的各項補助是餐館的救命資源。(特派員黃惠玲╱攝影)

華埠 疫情 華人

上一則

「血汗鑽石」惡名昭彰 全球最大珠寶商Pandora改售人工鑽

下一則

2021萬物皆漲 荷包大失血 估今秋後價格才可能回穩

延伸閱讀

紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

爭取美國女性投票權 李美步功不可沒

爭取美國女性投票權 李美步功不可沒
「紅月夜」記載150年前洛城華埠屠殺 盼毋忘歷史、反仇恨犯罪

「紅月夜」記載150年前洛城華埠屠殺 盼毋忘歷史、反仇恨犯罪
父子「疫」起扛 醫學院華生讓老餐廳煥然一新

父子「疫」起扛 醫學院華生讓老餐廳煥然一新
致敬父輩&拯救美式餐廳 華廚改推快閃中餐

致敬父輩&拯救美式餐廳 華廚改推快閃中餐
快申請 餐館營業損失補助啟動 286億先到先得 華人優先

快申請 餐館營業損失補助啟動 286億先到先得 華人優先

熱門新聞

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世