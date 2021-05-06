撐過疫情黑暗期 芝華埠9成商家恢復營業

皇上皇餐館老闆馬森柱。(特派員黃惠玲/攝影)

「大約九成的華埠 商家都已恢復營業，但整體生意比新冠疫情 前仍有落差」，芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)談到華埠現況時這樣表示；至於華埠目前較大的變化，包括顧客從疫情前九成為華人 ，變成現在九成為其他族裔，此外，員工難覓是餐館所面臨的最大難題，業者也提到，聯邦推出的多項補助，有效協助餐飲業度過最困難期。

麥克肖恩表示，去年疫情爆發後的居家避疫期間，華埠大概僅剩七家餐館維持外賣而繼續營業，其他都暫時關閉，近來隨著接種疫苗人數不斷增加，確診與住院情況改善，加上堂食開放五成顧客用餐，華埠商圈約九成商家都已經恢復營業。

華埠廣場商聯董事馬森柱說，光華埠廣場部分，店面約有100個，現在頂多只有20%空置，而幾乎集中在二樓的辦公室用途單位，一樓部分雖然還是有店面未開，但據了解都已經租出並進行新店裝潢中，「整體來說，疫情波及華埠最壞的情況已過」。

馬森柱說，現在到華埠的華人顧客的確比疫情前少了很多，「周末放眼望去，廣場九成都是其他族裔消費者」，他表示，可能因為華人對於防疫非常重視，在還沒有達到群體免疫前，或許仍然對闔家外出用餐有所顧忌，「其實店家比消費者更重視防疫安全，加上接種人數越來越多，希望華人顧客放心」。

不過，他也提到，餐館目前最苦惱的就是找不到足夠人手，經營皇上皇臘味燒烤數十年的他說，疫情前廚房共有七名員工，現在生意幾乎已經恢復正常，但廚房員工只有五個，「不是不找而是根本找不到人，現階段只好發加班費延長大家工作時間」。

經營「時尚食譜」餐館的梁加勁說，疫情前餐館員工人數有20多名，現在餐館工作人員只比疫情前少了五個，他表示，聯邦提供的PPP貸款以及最新推出的「餐飲業復興基金」(RRF)，對他幫助非常大，尤其是RRF，補助範圍不但可用於員工薪資、租金，連餐館進貨成本、之前產生的債務等都包括在內，而且這些補助所帶來的營業利潤，都不需要繳稅。

餐館業者說，目前各項作業幾乎都已經回到正常軌道，只待堂食全面開放，就有希望回到疫情前的榮景。