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芝城夏季樂音重飄揚 美食節、市集也回來了

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
葛蘭特公園夏季音樂會將從7月2日起在普立茲克表演廳恢復舉辦，但疫情期間將限制入場人數。(葛蘭特公園音樂會臉書)
葛蘭特公園夏季音樂會將從7月2日起在普立茲克表演廳恢復舉辦，但疫情期間將限制入場人數。(葛蘭特公園音樂會臉書)

芝加哥市市長萊特福特5日宣布了多項夏季音樂活動將推出的好消息，其中22日起將舉辦長達一個月，觀眾僅限完全接種者的特別演唱會，芝加哥市葛蘭特公園(Grant Park)的夏季音樂會系列也將從7月2日到8月21日間陸續登場，芝加哥美食節、街頭市集也包括在開放之列。

此外，停止演出長達14個月的芝加哥交響樂團也宣告，27日起到6月13日間會在交響樂廳推出疫情後的第一波系列演出。

萊特福特說，雖然仍然存在一些挑戰，但市府有信心在安全的環境下，陸續推出夏季大型活動，其中「保護芝加哥音樂系列」(Protect Chicago Music Series)將於22日於海德公園區(Hyde Park)開跑，這個活動將只開放給完全接種的民眾參加，入場時必須出具疫苗接種卡，且最後一劑疫苗必須在8日及以前接種完畢，詳情可查詢網站：https://reurl.cc/qmEObR。

每年吸引無數民眾參與的葛蘭特公園夏季音樂會，今年將重回千禧公園內的普立茲克表演廳(Pritzker Pavilion)推出，受到疫情影響，該活動雖然恢復舉辦，但將大幅縮小與會觀眾人數，該戶外表演廳的座位區最高容納人數為1萬1000人，依照現階段規定，屆時將只能容許3000人(25%)入場。

此系列演出入場免費，但想要參加者必須先上網取得門票，演出內容、時間與索票信息，可查詢： www.grantparkmusicfestival.com。

位於南密西根大道220號的芝加哥交響樂廳，從去年3月關閉至今長達14個月，交響樂團5日表示，由指揮大師穆迪(Riccardo Muti)領導的交響樂團，已經規畫在27日到6月13日間，推出重開後的首波系列演奏會，受到保持安全距離規定限制，上台演奏的音樂家最多僅將有45名。

交響樂廳將在11日上午10時開始對外售票，有意購票者可上網：www.cso.org或撥打電話(312)294-3000。

芝加哥 交響樂 疫情

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