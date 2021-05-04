刺激華埠餐館復甦 「我愛唐人街」16日登場

亞太裔傳統月「我愛唐人街」活動16日中午將在華埠廣場舉行。(特派員黃惠玲/攝影)

受到病毒爆發地點影響，過去一年間，中餐比其他類別餐飲受到更大衝擊，在迎接5月亞太裔傳統月之際，大芝加哥 地區華僑華人聯合會(華聯會)、美中餐飲聯合會、華埠 更好團結聯盟，以及芝加哥25區區長辦公室，決定將今年的傳統月慶祝活動，結合積極促銷華埠的「我愛唐人街」系列，共同在華埠廣場打造一場歌舞與文化表演、亞洲美食品嚐的盛宴。

美中餐飲聯合會主席胡曉軍在活動發表會中說，「我愛唐人街」源自於去年年初華埠發生致命槍擊案，許多人因擔心治安而不敢到華埠，他與許多關心華埠發展的個人、社團，因此發起這項行動，號召大家輪流到華埠各家餐館用餐，藉此提振士氣與消費意願。

美中餐飲聯合會主席胡曉軍(左)、25區區長盧漢士(右)積極促銷華埠。(特派員黃惠玲/攝影)

沒想到槍殺案陰影還未消退，新冠疫情 接著來襲，華埠商圈幾乎變成空城，而「我愛中國城」的聚餐活動暫告一段落，投入餐飲業20多年的胡曉軍說，過去一年可說是中餐業最困難的時期，很開心許多同業都撐了過來。

隨著大芝加哥區疫情逐漸緩和，「我愛唐人街」重新企劃了「名人到訪華埠」項目，透過每周邀請一位主流社會名人到華埠體驗美食與文化，並拍成影片的方式，於網路、社交媒體加強宣傳，現在已經有「芝加哥雜誌」主編、芝加哥旅遊局局長完成短片拍攝。

他說，華埠餐館生意雖有好轉，但仍面臨員工嚴重短缺、周間人流不夠等挑戰，要恢復疫情前的榮景仍需很大努力。

「我愛唐人街」時間為16日中午12時下午3時，希望大家踴躍參與。

華聯會主席鄭征說，25%的在美華人從事餐飲或相關行業，除了16日在華埠推出「我愛唐人街」活動外，華聯會23日將與聯豐集團合作，於西郊太古廣場推出亞裔文化月慶典。

25區區長盧漢士、香港華協會會長陳健明、華埠商聯主席馬森柱、華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)、美洲華裔博物館館長劉振斌、聯豐集團董事長倪舉淩等數十位社區代表均參加了發佈會。