我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

刺激華埠餐館復甦 「我愛唐人街」16日登場

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
亞太裔傳統月「我愛唐人街」活動16日中午將在華埠廣場舉行。(特派員黃惠玲/攝影)
亞太裔傳統月「我愛唐人街」活動16日中午將在華埠廣場舉行。(特派員黃惠玲/攝影)

受到病毒爆發地點影響，過去一年間，中餐比其他類別餐飲受到更大衝擊，在迎接5月亞太裔傳統月之際，大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)、美中餐飲聯合會、華埠更好團結聯盟，以及芝加哥25區區長辦公室，決定將今年的傳統月慶祝活動，結合積極促銷華埠的「我愛唐人街」系列，共同在華埠廣場打造一場歌舞與文化表演、亞洲美食品嚐的盛宴。

美中餐飲聯合會主席胡曉軍在活動發表會中說，「我愛唐人街」源自於去年年初華埠發生致命槍擊案，許多人因擔心治安而不敢到華埠，他與許多關心華埠發展的個人、社團，因此發起這項行動，號召大家輪流到華埠各家餐館用餐，藉此提振士氣與消費意願。

美中餐飲聯合會主席胡曉軍(左)、25區區長盧漢士(右)積極促銷華埠。(特派員黃惠...
美中餐飲聯合會主席胡曉軍(左)、25區區長盧漢士(右)積極促銷華埠。(特派員黃惠玲/攝影)

沒想到槍殺案陰影還未消退，新冠疫情接著來襲，華埠商圈幾乎變成空城，而「我愛中國城」的聚餐活動暫告一段落，投入餐飲業20多年的胡曉軍說，過去一年可說是中餐業最困難的時期，很開心許多同業都撐了過來。

隨著大芝加哥區疫情逐漸緩和，「我愛唐人街」重新企劃了「名人到訪華埠」項目，透過每周邀請一位主流社會名人到華埠體驗美食與文化，並拍成影片的方式，於網路、社交媒體加強宣傳，現在已經有「芝加哥雜誌」主編、芝加哥旅遊局局長完成短片拍攝。

他說，華埠餐館生意雖有好轉，但仍面臨員工嚴重短缺、周間人流不夠等挑戰，要恢復疫情前的榮景仍需很大努力。

「我愛唐人街」時間為16日中午12時下午3時，希望大家踴躍參與。

華聯會主席鄭征說，25%的在美華人從事餐飲或相關行業，除了16日在華埠推出「我愛唐人街」活動外，華聯會23日將與聯豐集團合作，於西郊太古廣場推出亞裔文化月慶典。

25區區長盧漢士、香港華協會會長陳健明、華埠商聯主席馬森柱、華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)、美洲華裔博物館館長劉振斌、聯豐集團董事長倪舉淩等數十位社區代表均參加了發佈會。

華埠 芝加哥 疫情

上一則

大西洋城轉型 秀船賭場新增家庭娛樂

下一則

天氣加疫苗 費城市區迎回消費人潮

延伸閱讀

陳錫澎被襲不退縮：就是拄拐杖也會站起來發聲

陳錫澎被襲不退縮：就是拄拐杖也會站起來發聲

屋崙華埠治安再起波瀾 華婦挎包10秒被搶

屋崙華埠治安再起波瀾 華婦挎包10秒被搶
河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠

河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠
屋崙華埠再傳搶劫 華婦挎包10秒被搶

屋崙華埠再傳搶劫 華婦挎包10秒被搶
陳錫澎被襲…怕女兒擔心 沒主動告訴她

陳錫澎被襲…怕女兒擔心 沒主動告訴她
華埠健康診所基金會慶50周年5月5日辦線上活動「與我們紀念過去，憧憬更健康的未來」

華埠健康診所基金會慶50周年5月5日辦線上活動「與我們紀念過去，憧憬更健康的未來」

熱門新聞

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞