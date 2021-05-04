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米其林指南出爐：芝加哥Alinea蟬聯3星 5家摘2星、1星17家

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Aliena蟬聯三星。(主廚Grant Archatz的ig截圖)
Aliena蟬聯三星。(主廚Grant Archatz的ig截圖)

2021年米其林指南(Michelin Guide)出爐，今年有三家芝加哥新餐館首度「摘星成功」，其中獲得兩星的Ever去年夏天才開幕，另一家兩星的Moody Tongue Brewing及獲得一星的Porto餐館，均是在於2019年下半年營運；儘管受到疫情影響變更餐館地點，芝城Alinea今年仍然獲得高評價，穩穩佔住芝加哥唯一取得三星餐廳的寶座。

除了兩家新餐館名列「二星」外，芝加哥還有Smyth、Oriole以及Acadia等三家餐館保持二星評價，獲得米其林一星的芝加哥餐廳共有17家。

曾經在一星排行榜的Band of Bohemia、Blackbird、Everest、Kikko等四家芝城餐館，均已經陸續結束營業。

對於今年米其林的星級名單評審，部分餐飲業也有意見，主要因為過去一年新冠疫情導致餐館業根本無法維持正常運作，而這些米其林評審員如何進入餐館並給予評價，產生許多質疑。

此外，米其林只將關閉結束營運的餐館排除在評鑑名單之外，卻仍將一些停止營業時間比開門時間更長的餐館保留在名單內，也同樣受到關注，例如這次出現在二星名單上的Arcadia，去年8月就已經停業，至今都沒有任何恢復營業跡象。

「米其林指南」一位發言人說，由於衛生危機，去年並非所有入選到星級名單的餐館都有評審員前往，但今年的星級評鑑都是基於長久的歷史與經驗所做出的謹慎決定。

該指南的國際主任普蘭內克(Gwendal Poullennec)說，評審人員於2020年初走訪了芝加哥的餐廳，後來春季受到疫情影響曾經暫停，但夏季又恢復了出訪就餐評鑑。

芝加哥17家一星餐廳，分別為Boka、EL Ideas、Elizabeth、Elske、Entente、Goosefoot、Mako、Next、North Pond、Omakase Yume、Parachute、Schwa、Sepia、Spiaggia、Temporis、Topolobampo、Yugen。

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