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餐飲業優先 庫克郡6大疫苗站鼓勵每周一施打

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

為了鼓勵庫克郡餐館行業工作人員盡快接種新冠疫苗，促進餐飲業盡快恢復常軌，庫克郡衛生局3日宣布，即日起每周一將在郡內六處大型接種站，推出「餐館日」(Restaurant Days)活動，所有在餐館工作的廚師、服務生、經理等，都可以在當天免預約優先獲得疫苗接種。

這項由衛生局以及伊利諾州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)共同舉辦的服務，主要希望配合餐飲限制逐漸鬆綁，進一步保障員工與消費者安全，對此行動大為讚賞的芝加哥大型餐飲人員調配公司One Off Hospitality說，餐館人員打了疫苗，不僅可以大幅減少餐館受到確診病例影響而中斷營業的風險，更能使客人獲得衛生保障，「打疫苗對餐廳營運非常關鍵」。

Charlie's餐館經理菲力波(Maria Philippou)說，目前已經有明顯跡象顯示餐館業正在復甦，她很多員工都已接種疫苗，「每個人都打疫苗的話，餐館可以更快速的恢復疫情前的榮景」。

庫克郡六大接種站，包括Tinley Park Convention Center(18451 Convention Center Drive, Tinley Park, IL 60477)、Former Target store 4(647 Promenade Way, Matteson, IL 60443)、Triton College( 2000 5th Avenue, River Grove, IL 60171)、South Suburban College(15800 State Street, South Holland, IL 60473)、Former Kmart store(1155 East Oakton Street, Des Plaines, IL 60018)、

Former HOBO store(7600 West Roosevelt Road, Forest Park, IL 60130。

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