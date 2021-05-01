密大藝術博物館 獲校友捐贈逾千件中國陶瓷收藏品

韋斯捐贈的收藏品之一：明朝12生肖雕刻。(密大提供)

密西根大學校友及校藝術博物館 (UMMA)表示，博物館長期支持者韋斯(William Weese)日前將其總值約335萬元的私人的中國 陶瓷收藏與藝術品，捐給該校藝術博物館，另外並捐款170萬元，設立「韋斯陶瓷藝術捐贈基金」，作為制定、宣傳和促進陶瓷藝術教育 、欣賞和理解之用。

密大亞洲藝術策展人及部奈津(Natsu Oyobe)說，這項捐贈主要包括中國陶瓷歷史上幾個重要時期的代表物品，特別是明清時期的藝術。

及部奈津表示，他捐出的超過一千多件的陶瓷與裝飾藝術品中，年代從中國新石器時代到明清時期都有，總值約335萬元，博物館在擁有這些藝術品後，不僅可以從陳列展品中清楚介紹中國陶瓷技術、趨勢和品味的發展，更可藉此說明，中國陶瓷的趨勢和技術如何滲透到更廣闊，更全球化的陶瓷藝術界。

65級畢業的密大校友韋斯說，1980年代初期起，他一直在研究和收集中國藝術品和陶瓷，自己對這些藝術品的手工藝和歷史很著迷，希望把這些捐贈給密大後，不但能讓它們延續給子孫後代，更可以分享及幫助培養公眾對陶瓷技術和歷史的熱愛。

及部奈津說，非常感謝韋斯一家慷慨，UMMA計畫在2022年舉辦「粘土作為軟實力」的巡回展覽，以探索陶瓷在二戰後作為外交禮物的作用，未來幾年還將陸續推出相關項目及展覽。

韋斯夫婦不但熱愛藝術，也對學生學習相當支持，他們除了對密大的慷慨捐贈外，還在其他幾所大學醫學和護理領域設立了獎學金。

韋斯捐贈的收藏，最快將於2021年秋天先展出部分，有關收藏品目的信息，可以通過在線博物館瀏覽，網址： https://reurl.cc/nngyDd。