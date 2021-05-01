芝公校暫停警察專員回到校園 擬找替代方案

一些公校學生與維權組織，過去幾個月積極推動警察退出芝加哥公校(CPS)校園行動。(Party for Socialism and Liberation Chicago臉書)

芝加哥 公立學校(CPS)宣布，儘管高中已經返校上課，但由芝加哥警察 局安排警員到各高中擔任警察專員(school resource officers，簡稱SRO)的項目即日起暫停，CPS說，將找尋更全面保護校園安全的方式，汰換現行備受爭議的SRO方案。

明尼蘇達州佛洛伊德事件發生後，芝加哥學生及多個組織，開始積極推動「警察退出校園」。

CPS負責校園安全的主管周嘉丁(Jadine Chou，音譯)說，CPS基於幾個月以來蒐集到的社群意見，加上目前到校上課學生不多，這個學期上課天數僅剩10、20天，因此決定暫時停止讓全職的SRO返回校園，周嘉丁說，確保每位學生安全是公校 的優先任務，「我們有信心以目前的教職員人數，足夠保障孩子們的安全。」

芝加哥教育委員會去年已經刪減了聘用SRO的經費，原因包括民眾對警察不滿、新冠疫情使學生都在家上課，以及有超過12個學區委員會(Local School Councils)投票撤除SRO。

周嘉丁表示，接下來要如何使校園能夠獲得於社區服務的警察協助確保安全，CPS與芝市警察局正在討論中。

CPS說，從公校3月初重新讓學生返校至今，除了22名被派遣到CPS學區的警官外，所有學校的警察專員都未回到校園。

根據全國學校警察專員協會(National Association of School Resource Officers)網站，SRO的角色與一般保安警衛不同，他們可以配戴與值勤警察一樣的武器，並能在第一時間趕到學校支援。另外，SRO兼具教育者、諮商輔導與執法人員三層意義；SRO的目標是提供學生安全的學習環境、支援教職員、與青年學生培養正面的關係、開發策略解決青少年問題，和保護學生安全。