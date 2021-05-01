芝公立高中生缺席率近2成 重振學習興趣成當前課題

儘管芝加哥 公立高中已經恢復校園上課約兩周，但無論居家網課或返校上課學生的缺席率卻明顯偏高，芝加哥公立學校CPS統計，上周包括網課與返校學生有兩成缺課，也就是說，五位高中生裡就有一名沒有上課，此外，CPS也宣布，今年高中將可以恢復舉辦實體畢業典禮。

學區行政主管說，經過長達13個月的全面網課後，好不容易在19日返校上課，但學生缺席情況未見明顯改善，接下來教職員必須聚焦如何重振學生學習興趣。

CPS學校管理主席Bogdana Chkoumbova說，包括小學在內，現階段大多數學生仍然選擇居家網課，其中以非裔 、無家可歸學生的缺席率最高，統計顯示，包括網課與實體課在內，公校 有超過25%(2萬2100名)的非裔高中生缺席，而無家可歸學生的缺課比率更高達 37%，特殊教育高中生也有26%沒有如期上課。

19日到23日共計有19%的高中生沒有報到上課；其中選擇到校上課的高中生，只有2/3出現課堂。小學部分學生選擇返校上課的缺席情況相對好很多，19日到23日間的平均缺席率只有7%。

高中教職員的到班情況也達到95%，因為身體或家庭狀況而申請繼續居家授課的教職員也少了很多。

在高中畢業典禮方面，CPS28日表示，在人數做好管控的原則下，將允許各校恢復舉辦室內或戶外的畢業典禮。

Bogdana Chkoumbova說，所有畢業典禮必須採取門票制，不論是在禮堂、體育場、運動場、球場等地方舉行，都僅能讓五成座位數的參加人數入場，且參加人數上限為50人，除非典禮是在可容納200人以上的戶外場地，才能讓更多人進場，但這種情況下，人數最高不能超過場地容納量的25%，例如可容納1000人的場地，將只能開放給250人入場。