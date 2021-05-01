我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

芝公立高中生缺席率近2成 重振學習興趣成當前課題

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

儘管芝加哥公立高中已經恢復校園上課約兩周，但無論居家網課或返校上課學生的缺席率卻明顯偏高，芝加哥公立學校CPS統計，上周包括網課與返校學生有兩成缺課，也就是說，五位高中生裡就有一名沒有上課，此外，CPS也宣布，今年高中將可以恢復舉辦實體畢業典禮。

學區行政主管說，經過長達13個月的全面網課後，好不容易在19日返校上課，但學生缺席情況未見明顯改善，接下來教職員必須聚焦如何重振學生學習興趣。

CPS學校管理主席Bogdana Chkoumbova說，包括小學在內，現階段大多數學生仍然選擇居家網課，其中以非裔、無家可歸學生的缺席率最高，統計顯示，包括網課與實體課在內，公校有超過25%(2萬2100名)的非裔高中生缺席，而無家可歸學生的缺課比率更高達 37%，特殊教育高中生也有26%沒有如期上課。

19日到23日共計有19%的高中生沒有報到上課；其中選擇到校上課的高中生，只有2/3出現課堂。小學部分學生選擇返校上課的缺席情況相對好很多，19日到23日間的平均缺席率只有7%。

高中教職員的到班情況也達到95%，因為身體或家庭狀況而申請繼續居家授課的教職員也少了很多。

在高中畢業典禮方面，CPS28日表示，在人數做好管控的原則下，將允許各校恢復舉辦室內或戶外的畢業典禮。

Bogdana Chkoumbova說，所有畢業典禮必須採取門票制，不論是在禮堂、體育場、運動場、球場等地方舉行，都僅能讓五成座位數的參加人數入場，且參加人數上限為50人，除非典禮是在可容納200人以上的戶外場地，才能讓更多人進場，但這種情況下，人數最高不能超過場地容納量的25%，例如可容納1000人的場地，將只能開放給250人入場。

非裔 芝加哥 公校

上一則

跟隨州府放寬口罩令？馬州各郡市不同步

下一則

華府鬆綁口罩令 戶外小型聚會免戴

延伸閱讀

芝城第三大犯罪槍枝供應商 芝加哥市府決定提告了

芝城第三大犯罪槍枝供應商 芝加哥市府決定提告了
威利斯大廈觀景台重開 芝加哥文化中心6月2日恢復營運

威利斯大廈觀景台重開 芝加哥文化中心6月2日恢復營運
準備秋季重開 柏加大更多教職員將返校

準備秋季重開 柏加大更多教職員將返校
芝公校秋季學期 將恢復全日制返校上課

芝公校秋季學期 將恢復全日制返校上課
馬州蒙郡准辦實體畢業典禮 須遵守防疫規定

馬州蒙郡准辦實體畢業典禮 須遵守防疫規定
教職員告學生 立法機構擬制定法案撤終身職

教職員告學生 立法機構擬制定法案撤終身職

熱門新聞

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據