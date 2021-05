全美最佳百大高中 芝沛頓排第4 約1220名學生 18.6%亞裔

沛頓高中名列全美最佳高中第四名。(沛頓官網截圖)

「美國 新聞與世界報導」雜誌(US News & World Report))公布2021年全美高中排名,芝加哥 市有五所公立高中擠入百大名單,其中沛頓大學預科高中(Walter Payton College Prep.)名列全美第四,該校學生畢業率達98%,且所有學生都參加了大學先修課程,沛頓同時也是全美最佳菁英高中(magnet school)第三名。

其他入選全美百大最佳高中的芝加哥公立高中,還包括北區大學預科高中(North Side College Prep)排在第26名,該校畢業率為97%;瓊斯大學預科高中(Jones College Prep)排在第57位;惠特尼揚菁英高中(Whitney Young Magnet School)取得70名;蘭恩科技高中(Lane Tech High School)位居第79名。

這項排名今年共依照六項標準評選了約全美1萬8000所高中,領先沛頓排名全美前三的,依序為北維州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)、南卡州的學術菁英高中(Academic Magnet High School)、內華達戴維森高中(The Davison Academy of Nevada)。

伊利諾州方面的州內排名,前四名均為芝加哥市公立高中,依序為沛頓、北區、瓊斯、惠特尼揚、蘭恩,第五名到第10名,分別是史蒂文森高中(Adlai E Stevenson High School)、湖林高中(Lake Forest High School,Linconlnshire)、利柏提威爾高中(Libertyville High School)、芝加哥漢考克大學預科高中(Hancock College Prep High School)以及音斯戴爾中區高中(Hinsdale Central High School)。

多所芝加哥公立高中表現優異,但想要進入這幾所高中,都必須經過嚴格評選,而非按照居住地點就能無條件進入,目前CPS旗下的菁英高中,都採取申請制,其中所錄取的三成名額是「單純以入學成績高低決定」,另外七成錄取名額是根據居民居住區的收入高低,劃分成四階級(4 tier)而分層錄取,每一階層的錄取分數不同。

沛頓是競爭最激烈最難取得資格的高中,一般說來,如果入學考成績沒有拿到900分滿分,幾乎沒有希望錄取。

根據沛頓高中官網,該校共有1220名學生,其中比率最多的前三學生族裔,分別為白人43.4%,西語裔22.5%,亞裔 18.6%。