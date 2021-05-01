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全美最佳百大高中 芝沛頓排第4 約1220名學生 18.6%亞裔

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
沛頓高中名列全美最佳高中第四名。(沛頓官網截圖)
沛頓高中名列全美最佳高中第四名。(沛頓官網截圖)

美國新聞與世界報導」雜誌(US News & World Report))公布2021年全美高中排名，芝加哥市有五所公立高中擠入百大名單，其中沛頓大學預科高中(Walter Payton College Prep.)名列全美第四，該校學生畢業率達98%，且所有學生都參加了大學先修課程，沛頓同時也是全美最佳菁英高中(magnet school)第三名。

其他入選全美百大最佳高中的芝加哥公立高中，還包括北區大學預科高中(North Side College Prep)排在第26名，該校畢業率為97%；瓊斯大學預科高中(Jones College Prep)排在第57位；惠特尼揚菁英高中(Whitney Young Magnet School)取得70名；蘭恩科技高中(Lane Tech High School)位居第79名。

這項排名今年共依照六項標準評選了約全美1萬8000所高中，領先沛頓排名全美前三的，依序為北維州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)、南卡州的學術菁英高中(Academic Magnet High School)、內華達戴維森高中(The Davison Academy of Nevada)。

伊利諾州方面的州內排名，前四名均為芝加哥市公立高中，依序為沛頓、北區、瓊斯、惠特尼揚、蘭恩，第五名到第10名，分別是史蒂文森高中(Adlai E Stevenson High School)、湖林高中(Lake Forest High School，Linconlnshire)、利柏提威爾高中(Libertyville High School)、芝加哥漢考克大學預科高中(Hancock College Prep High School)以及音斯戴爾中區高中(Hinsdale Central High School)。

多所芝加哥公立高中表現優異，但想要進入這幾所高中，都必須經過嚴格評選，而非按照居住地點就能無條件進入，目前CPS旗下的菁英高中，都採取申請制，其中所錄取的三成名額是「單純以入學成績高低決定」，另外七成錄取名額是根據居民居住區的收入高低，劃分成四階級(4 tier)而分層錄取，每一階層的錄取分數不同。

沛頓是競爭最激烈最難取得資格的高中，一般說來，如果入學考成績沒有拿到900分滿分，幾乎沒有希望錄取。

根據沛頓高中官網，該校共有1220名學生，其中比率最多的前三學生族裔，分別為白人43.4%，西語裔22.5%，亞裔18.6%。

芝加哥 美國 亞裔

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