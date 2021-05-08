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庫克郡財務長瑪麗亞帕帕斯 華埠慶祝亞太裔傳統文化月

本報芝加哥訊

為慶祝亞太裔傳統文化月，庫克郡財務長瑪麗亞帕帕斯（Maria Pappas）將於515日（星期六）上午10時至下午3時，於華埠廣場 (2133 S China Pl, Chicago, IL60616) 舉辦慶祝活動，並向廣大的華人朋友介紹其辦公室最新發布的中文信息手冊。帕帕斯表示：“我十分榮幸在如此標誌性的地點舉辦活動，並與我的亞裔朋友們一起慶祝他們的傳統文化節日。”

財務長帕帕斯將於是日中午12時由名譽副財務長馬森柱先生陪同到場主持慶祝活動的開幕儀式及派發最新的中文信息手冊，該手冊亦可從cookcountytreasurer.com 獲得。帕帕斯說：“新小冊子是我承諾庫克郡的族裔社區，以他們自己的語言提供有關其房屋和其他財產的有關信息。”

財務長辦公室員工是日將於現場使用手提電腦幫助房主諮詢下列各項：1.申請4600 萬美元被遺漏的長者公民財產稅豁免，2.搜索7600 萬美元的可用退款，3.了解如果拖欠了他們的財產稅時怎麼處理。帕帕斯還說：“我們把財務長的辦公室帶到唐人街。”“請您來參加!”。

庫克 華埠 亞裔

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