AARP樂齡會提醒大家 十件完全疫苗接種者需要瞭解的事情

CDC 已發布了一些完全疫苗接種者注意事項的具體指導意見，而 AARP 樂齡會也請專家回答了疫苗接種後在生活方面的其他常見問題。既然您已接種了疫苗，那麼您應該瞭解以下十點注意事項。

1.您仍需要戴口罩

新冠病毒仍在美國 傳播，也出現了新的和傳染性更強的變種。所以，戴口罩和保持社交距離對於幫助減緩其傳播仍有重要作用，直至我們達到群體免疫（即估計 70% 至 85% 的人口接種了疫苗）。戴口罩也將幫助減緩新冠病毒變種的傳播，並且預防出現新的變種，因為病毒不傳播，就不會變異。

2.您仍然可能感染 COVID-19

儘管在美國授權緊急使用的所有三種疫苗都被認為可高度有效預防 COVID-19 造成的重病和死亡，但您仍有機率感染此病毒。疫苗的意義在於防止死亡或住院。但你仍可能感染新冠病毒而生病，不能掉以輕心。

3.您仍可能傳染別人

傳染病專家表示，完全接種疫苗的人仍有可能在自己不知情的情況下將病毒傳播給尚未接種疫苗的人，雖然這個事情發聲的概率很小，但仍然要注意。

4.您可以探訪朋友和家人

根據CDC的最新指引，完全接種疫苗者可以與衕樣完全接種疫苗者在室內聚會，不用戴口罩或保持社交距離。您也可以與單個家庭中未接種疫苗的人在室內相處，不用戴口罩或保持社交距離，只要沒有人有更高的風險因 COVID-19 生重病，也沒有人與風險較高的人住在一起。

5.暴露後無需檢疫隔離

CDC表示，接觸新冠病毒感染者後，只要沒有出現任何症狀，您就不用檢疫隔離或做測試。但是，如果您出現咳嗽、發燒、呼吸短促、腹瀉或其他COVID-19症狀，那麼您就應該做測試。

6.您應該隨身攜帶疫苗紀錄卡

未來，您在出行、在某些行業工作或出席大型活動時，可能需要疫苗接種的證明。您的疫苗卡也可以用於確認您接受的是哪種疫苗，以及如果需要加強劑的話，您是何時接受疫苗的。

7.仍不鼓勵旅行

即便是完全接種疫苗的人士，CDC 目前仍然不建議旅行。CDC 主任 Rochelle Walensky 說：「就旅行來說，我們所知的是：每次旅行人數激增，這個國家的病例數就激增。我們知道許多變種都來自國外。我們正在努力限制當前時期的旅行，而我們也希望下一次的指導意見將對疫苗接種者可以做什麼提供更多科學指導，或許也包括旅行。」

8.現在是看醫生或牙醫的好時機

無數美國人由於疫情暫停了他們的醫療保健。既然您已經接種了疫苗，那麼是時候安排您推遲的結腸鏡檢查、洗牙或非急需手術。唯一建議您暫停立即做的可能是乳房 X 光攝影。

9.您可能需要加強劑

研究人員仍不知道疫苗形成的免疫力將持續多久。我們可能需要一針加強劑，原因有兩個：一是我們的免疫力自然消耗，二是病毒變化太大，我們透過現有疫苗獲得的免疫力證明不夠用。可能的情況是，我們將需要定期接種某種 COVID-19 疫苗，或許每三年一次或每年一次，就像流感疫苗 一樣。

10.回歸正常取決於群體免疫

在生活可以完全回歸正常之前，我們首先需要實現群體免疫，即有足夠多的美國人接種了疫苗，顯著減緩了病毒的傳播。對於我們將何時實現群體免疫，估計是從今年夏天到 2022 年初。