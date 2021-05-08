我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

Marriott 芝加哥中國城萬豪春山酒店正式開業

本報芝加哥訊
中國城工商界精英及華人社團領袖參觀萬豪春山酒店合影留念。 左上圖：萬豪春山酒店董事長梅勇（右一）、Lakeside Bank 副總裁黃於紋（右二） 、酒店运营经理 Wesley Feng（右三）等人。
中國城工商界精英及華人社團領袖參觀萬豪春山酒店合影留念。 左上圖：萬豪春山酒店董事長梅勇（右一）、Lakeside Bank 副總裁黃於紋（右二） 、酒店运营经理 Wesley Feng（右三）等人。

地址位於2357 S. Wentworth Ave., Chicago, IL 60616的Springhill Suites By Marriott知名品牌酒店-萬豪春山（Springhill Suites by Marriott）在芝加哥中國城（前圖書館位置）正式開業，為感謝芝加哥華人社區對整個項目自始至終的大力支持，該酒店日前邀請了芝加哥中國城工商界精英以及華人社團領袖等分批前往參觀。特此告知大家，并感受中國城這家裝璜豪華又獨具東西文化特色的全新酒店。酒店內設施齊全，除酒店前台外，一樓設有商務會議室，會客區，早餐區，還配備健身房，洗衣房等，酒店為顧客提供免費早餐，免費WiFi，讓您的商務/旅途無憂！

據酒店運營經理 Wesley Feng 介紹，萬豪春山共有148個套房（Queen Size雙床位套間和 King Size 單床位套間），每個房間還有隱式多用沙發床（最多容納5-6人入住）、迷你冰箱、微波爐、熨衣儲藏間，還有一個小型工作區，房內空間寬敞，休息區時尚舒適，部分套房還有通往隔壁房間的活動門，方便多個家庭同時旅游使用，衛浴間還配備地熱設施等，非常人性化的設計理念。

酒店銷售主任Marianne Encarnado還表示，萬豪春山全新酒店地處唐人街中心，是我們華人自己的酒店，歡迎大家多多介紹給身邊的親朋好友入住，將有更多的優惠。靠近芝加哥市中心及麥科米克會展中心，交通十分便利的萬豪春山酒店，是商務及居家旅游的最佳選擇！訂房敬請致電：312-766-9668或瀏覽：www.marriott.com/CHISN，前臺提供中/英文服務。

萬豪春山酒店內設施齊全，讓您的商務/旅途無憂！
萬豪春山酒店內設施齊全，讓您的商務/旅途無憂！

芝加哥 中國 華人

上一則

AARP樂齡會提醒大家 十件完全疫苗接種者需要瞭解的事情

下一則

AARP：接種疫苗後應瞭解10項要件

延伸閱讀

刺激華埠餐館復甦 「我愛唐人街」16日登場

刺激華埠餐館復甦 「我愛唐人街」16日登場
米其林指南出爐：芝加哥Alinea蟬聯3星 5家摘2星、1星17家

米其林指南出爐：芝加哥Alinea蟬聯3星 5家摘2星、1星17家
正當防衛用槍 社區治安講座吸引滿場觀眾

正當防衛用槍 社區治安講座吸引滿場觀眾
河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠

河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠
庫卡蒙加牧場中國城 規模最小、最晚成型

庫卡蒙加牧場中國城 規模最小、最晚成型
雷德蘭市中國城 華人當年被驅趕最激烈

雷德蘭市中國城 華人當年被驅趕最激烈

熱門新聞

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

2021-05-05 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這