Marriott 芝加哥中國城萬豪春山酒店正式開業

中國城工商界精英及華人社團領袖參觀萬豪春山酒店合影留念。 左上圖：萬豪春山酒店董事長梅勇（右一）、Lakeside Bank 副總裁黃於紋（右二） 、酒店运营经理 Wesley Feng（右三）等人。

地址位於2357 S. Wentworth Ave., Chicago, IL 60616的Springhill Suites By Marriott知名品牌酒店-萬豪春山（Springhill Suites by Marriott）在芝加哥中國 城（前圖書館位置）正式開業，為感謝芝加哥華人 社區對整個項目自始至終的大力支持，該酒店日前邀請了芝加哥中國城工商界精英以及華人社團領袖等分批前往參觀。特此告知大家，并感受中國城這家裝璜豪華又獨具東西文化特色的全新酒店。酒店內設施齊全，除酒店前台外，一樓設有商務會議室，會客區，早餐區，還配備健身房，洗衣房等，酒店為顧客提供免費早餐，免費WiFi，讓您的商務/旅途無憂！

據酒店運營經理 Wesley Feng 介紹，萬豪春山共有148個套房（Queen Size雙床位套間和 King Size 單床位套間），每個房間還有隱式多用沙發床（最多容納5-6人入住）、迷你冰箱、微波爐、熨衣儲藏間，還有一個小型工作區，房內空間寬敞，休息區時尚舒適，部分套房還有通往隔壁房間的活動門，方便多個家庭同時旅游使用，衛浴間還配備地熱設施等，非常人性化的設計理念。

酒店銷售主任Marianne Encarnado還表示，萬豪春山全新酒店地處唐人街中心，是我們華人自己的酒店，歡迎大家多多介紹給身邊的親朋好友入住，將有更多的優惠。靠近芝加哥市中心及麥科米克會展中心，交通十分便利的萬豪春山酒店，是商務及居家旅游的最佳選擇！訂房敬請致電：312-766-9668或瀏覽：www.marriott.com/CHISN，前臺提供中/英文服務。