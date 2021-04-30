「周日封街」連12周 芝環區7月11起表演、娛樂、購物衝人氣

為刺激消費人潮回流，芝加哥 環區聯盟(Chicago Loop Alliance)29日宣布，將從7月11起，推出每個周日(Sunday)封閉州街(State St.)部分路段的活動，屆時將在該地點推出各項街頭演出或活，希望能夠重新振興受到疫情 重挫的市區商家生意。

聯盟表示，他們計畫的「周日封街」活動，將把州街(State St.)的部分路段改成只有行人可以進入，並在街道上推出各種表演、娛樂及購物活動，藉此增加遊客、消費者在商圈駐足時間，提升購物與用餐意願。

初步將規劃街頭健身 課程、音樂演唱、戲劇表演以及藝術展覽等，而且還會設置讓民眾可以自拍的場景。

芝加哥市市長萊特福特對此計畫表示支持，她說，對封街想法感到興奮，這樣可以增加群眾互動，讓大家可以藉著文化活動重新連結。

芝加哥環區聯盟表示，該區向來仰賴每天平均37萬名上班族與訪客出入為生意支柱，但去年受到疫情衝擊，有許多商家都撐不住而遷離，目前上班族回流的比率仍然不夠理想，且遊客人數也未達到疫情前水平，因此希望開發這項新的活動，打開周末人流過少的僵局，創造新的商機。

聯盟計畫從7月11日起，連續12周的周日封街，時間從上午7時到晚間11時，更多信息，可查詢www.loopchicago.com/sundaysonstate。