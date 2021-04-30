芝遊船即起復航 水上計程船5月底登場

芝加哥遊船即日起陸續恢復航行。(芝加哥建築中心官網)

芝加哥 遊船、小型橡皮艇，還有水上計程船(water taxi)即將陸續恢復航行，經營橡皮艇的Urban Kayak東主莫羅(James Morro)說，去年夏天他的生意未受到疫情太多衝擊，今年預計將有更多顧客上門，而芝加哥最著名的搭乘遊船欣賞芝加哥河兩岸經典建物的「建築之旅」，也準備迎來全面復甦的一年。

以下為芝加哥河的各種遊樂項目的信息：

●芝加哥建築中心(Chicago Architecture Center)：90分鐘由專家沿途介紹建築的遊船，是由「芝加哥第一夫人號」旗下遊船搭載旅客，即日起從密西根大道夾威克街(Wacker Drive)口的芝加哥河龐開傳，價格從48.18到52.91元不等，詳情可查：www.architecture.org。

●租借橡皮艇的 Urban Kayaks：顧客可選擇一人或兩人使用的橡皮艇，在芝加哥河上享受划獨木舟樂趣，5月1日起每周六可在以下地點辦理租用手續，地址：435 E. Chicago, Riverwalk，5月21日後則將增加開放Monroe Harbor的出租據點，詳情可查：www.urbankayaks.com。

●芝加哥電動船(Chicago Electric Boat)：最簡單的駕船方式就是租用電動船，租用地點：300 N. State St.，每小時收費159元，網站：www.chicagoelectricboats.com。

●河岸觀光 船(Shoreline Sightseeing)：此公司船隻5月1日重開，60分鐘航程的建築之旅最受歡迎，此外也提供40分鐘遊湖選項，上船地點與費用可查詢：www.shorelinesightseeing.com。

●Wendella遊船：這家公司從1935年起就提供了水上計程船的服務，今年將從5月29日恢復服務，水上計程船從市中心到華埠 都有停靠站，詳情可查：www.wendellaboats.com。

●遊湖觀光船Odyssey與Seadog：從5月1日起重新啟航，上船地點包括海軍碼頭，芝加哥河(455 N. Cityfront Plaza Drive)，購票及相關信息，可查：www.cityexperiences.com。