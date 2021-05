華咨處為民眾免費填寫入籍申請表

新公民計划,是由華咨處與伊州人文服務部、伊州移民難民權益聯盟聯合推出。

您想入籍成為美國公民 嗎?華人 咨詢服務處將免費幫您填寫入籍申請表。入籍條件包括:( 美國合法永久居民,獲得綠卡 超過4年9個月,或配偶是美國公民,本人通過婚姻獲得綠卡超過 2 年 9 個月;如欲用中文面試,申請人必須年滿 50 歲以上并獲得綠卡超過 20 年,或年滿 55 歲以上并獲得綠卡超過15 年。)。詳情請致電華咨處:312-791-0418 轉移民入籍服務或親臨華人諮詢服務處地址:2141 S Tan Ct., 3rd FL, Chicago, IL 60616。

新公民計划(New Americans Initiative),是由華人咨詢服務處(Chinese American Service League, CASL )與伊州人文服務部(Illinois Department of Human Services, DHS ),伊州移民難民權益聯盟(Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, ICIRR)聯合推出。