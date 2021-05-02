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Marriott芝加哥中国城万豪春山酒店正式開業

本報芝加哥訊
设施齐全的芝加哥中国城万豪春山酒店歡迎您！
设施齐全的芝加哥中国城万豪春山酒店歡迎您！

地址位于2357 S. Wentworth Ave., Chicago, IL 60616的Springhill Suites By Marriott知名品牌酒店-万豪春山（Springhill Suites by Marriott）在芝加哥中国城（前圖書館位置）正式開業，該酒店日前邀請了芝加哥中國城工商界精英前往參觀。感受中國城这家裝璜豪華又独具东西文化特色的全新酒店非常人性化的设计理念。酒店內设施齐全，除酒店前台外，一楼设有商务会议室，会客区，早餐区，還配備健身房，洗衣房等，酒店为顾客提供免费早餐，免费WiFi，讓您的商務/旅途無憂！

據酒店运营经理 Wesley Feng 介紹，万豪春山共有148个套房（Queen Size双床位套间和我 King Size 单床位套间），每個房間還有隐式多用沙发床（最多容纳5-6人入住）、迷你冰箱、微波炉、熨衣储藏间，還有一個小型工作区，房內空間宽敞，休息区時尚舒適，部分套房還有通往隔壁房間的活動門，方便多個家庭同時旅游使用，卫浴间还配备地热设施，十分贴心。

酒店销售主任Marianne Encarnado還表示，万豪春山酒店地處唐人街中心，是我們華人自己的酒店，歡迎大家多多介紹給身邊的親朋好友入住，將有更多的優惠。靠近芝加哥市中心及麦科米克会展中心，交通十分便利的万豪春山酒店，是商務及居家旅游的最佳選擇！訂房敬請致电：312-766-9668或瀏覽：www.marriott.com/CHISN，前臺提供中/英文服務。

万豪春山酒店董事長梅勇（前排左二）與Lakeside Bank 副总裁黄于纹（前...
万豪春山酒店董事長梅勇（前排左二）與Lakeside Bank 副总裁黄于纹（前排右一）等中國城工商界精英參觀万豪春山酒店合影留念。

芝加哥 中國 健身

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