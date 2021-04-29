芝城非伊州主要流失人口區 是鄉村與小城鎮

最新人口普查 數據顯示，伊利諾州過去10年人口流失達 1.8萬名，許多人以為這些遷出群體集中在芝加哥 ，然而事實並非如此，儘管芝城非裔居民的確逐年搬離，但同時有差不多人數的亞裔、拉丁裔遷進該市，人口總額變化不大，反而是伊州 南部的城鎮，受到製造業蕭條影響，失去工作的居民不斷遷出，但同時卻很少有人移入，這些才是伊州人口減少的主要地區。

芝加哥伊利諾大學(UIC)大都市學院(Great Cities Institute)主任寇多瓦(Teresa Cordova)說，不少人誤以為芝加哥是導致伊州人口減少的地區，但根據數據，芝加哥的人口總數並未見縮減，而是伊州南部人口流失最明顯。

她說，之前一些研究已經分析了伊州人口遷出的因素，包括房產稅過高、氣候冷以及年輕人選擇到外州求學等，但卻比較缺乏針對究竟哪些地區的人口流失最多進行研究。

大都市學院調查顯示，伊州人口減少的地方，集中在小城鎮、鄉村，尤其是以前製造業興盛，但現在蕭條之處，州府要改善這種現象，必須從郊區做起，開放更多的創意或開發可能性，吸引人流重新回歸，才有可能逆轉情勢。

她還說，氣候變化正在對美國人口的遷移逐漸造成影響，假使氣候問題無法解決，特別是美國西部與南部，估計10年後的人口普查，很有可能伊利諾州會出現人口回流現象。