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伊州將放寬口罩令 完全接種戶外免戴 日期未確定

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CDC對已施打疫苗者放寬戶外活動口罩令的建議公布後，芝加哥市湖畔步道立即出現許多脫掉口罩的民眾。(特派員黃惠玲╱攝影)
CDC對已施打疫苗者放寬戶外活動口罩令的建議公布後，芝加哥市湖畔步道立即出現許多脫掉口罩的民眾。(特派員黃惠玲╱攝影)

繼聯邦疾病防治中心(CDC)發布最新防疫指南後，伊利諾州州長普立茲克表示，伊州將遵循CDC建議，放寬戶外民眾的口罩令，已完全新冠疫苗接種者，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外就餐，不過也僅限少數人的戶外小範圍聚會；至於未接種疫苗者，則仍建議外出在公共場所戴口罩。

伊州實施強制口罩令已經將近一年，同時也要求民眾必須彼此保持六呎距離，對於CDC的新指南，普立茲克說，「這是好消息」。他表示，該州將依照聯邦疾病防治中心的建議，更新相關規定，但普立茲克沒有明確指出口罩新規從何時開始執行。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，該市也將遵循CDC的指南，她重申「接種疫苗才是降低風險的最好方法」，她也暗示芝加哥未來幾天內，可能會進一步放寬集會限制，不過，這些鬆綁的政策只針對已完成接種者，亞瓦迪表示，在戶外且聚集的絕大多數人都接種疫苗的情況下，感染病毒的風險「非常、非常、非常低」。

至於市府是否將允許今年8月的大型戶外演唱會Lollapalooza恢復舉辦？亞瓦迪拒絕回應，但她說，芝加哥很有可能會仿照歐盟國家的作法，推出「疫苗通行證」(Vas Pass)。

伊州方面則未對是否會發行疫苗護照鬆口，但之前普立茲克曾經提到，不反對像紐約一樣推出Excelsior Pass，允許民眾藉此顯示他們的疫苗接種狀態。

疫苗護照的概念存在爭議，部分州更已宣布禁止措施，伊州衛生廳廳長伊吉克說，該州正在研究可能的「數據通行證」(digital pass)，來讓民眾可以顯示已經完成接種，但州府不會強制要求居民使用此證。

伊州現已有將近三成州民完全接種疫苗，為了加速施打，州府正在與社區組織合作，希望從定點的大型疫苗施打中心的模式，逐漸轉成深入社區的流動性接種，「讓施打更加便利」。

芝加哥方面，目前該市疫苗供給量，已經足夠供應需求，亞瓦迪並提到，聯合中心(United Center)接種站這周將提供輝瑞疫苗的首劑施打，從下周二(5月4日)起將改為接種嬌生疫苗，5月10日以後則停止提供施打第一劑疫苗的服務，在此同時，該中心從5月8日起改成「得來速」(drive through)方式為民眾接種。

疫苗 伊州 芝加哥

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