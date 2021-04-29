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州務卿籲小心 更新牌照貼紙出現新型詐騙

記者陳曼玲╱綜合報導
伊州車牌右上方的黃色貼紙，需每年購買更新，不肖份子卻藉此詐騙錢財與個資。(州務卿辦公室官網)
伊州車牌右上方的黃色貼紙，需每年購買更新，不肖份子卻藉此詐騙錢財與個資。(州務卿辦公室官網)

伊利諾州州務卿懷特(Jesse White)表示，最近出現兩種打著州務卿辦公室名號的新型詐騙，請民眾務必提高警覺，他說，這兩類詐騙分別是透過簡訊和網站，騙取受害者金錢和個資，懷特提醒，州務卿辦公室絕不會透過手機簡訊要求民眾提供敏感個資，也不會要求民眾登陸特定網站繳交汽車牌照貼紙費用。

懷特說，第一類詐騙是以簡訊方式發送信息到民眾手機，稱州務卿辦公室在處理民眾的資料時出現問題，因此要求民眾點擊簡訊中的連結網站：www.uipendingcases.org補充完整個資。

他說，一旦信以為真而按下該連結後，手機很可能因此自動下載惡意軟體(malware)，並引導受騙者輸入個資，州務卿建議收到這類簡訊或電子郵件，不要打開任何網站連結，應直接刪掉，更勿提供個資。

另一類詐騙是送出簡訊或郵件，要求民眾上網購買新一期的汽車牌照貼紙，但所提供的購買貼紙網站，都會多收取額外費用，例如其中的一個網頁：www.IllinoisCarReg.com，要求購買者必需支付151元的汽車牌照貼紙費用外，還要多付39.99元的手續費。

由於上述網站也在全美其他州進行詐騙，聯邦貿易委員會(FTC)現已著手調查。

懷特建議大家可採取以下措施防範詐騙：

●刪除聲稱可發放駕照或州身分證的電郵或簡訊通知，千萬不要點擊其中網站連結。

●接到自動語音電話或詢問社會安全碼、銀行帳號或其他身分證件的電話時，立即掛斷。

●定期更新手機、電腦的作業系統與防毒軟體版本。

此外，一旦發現信用卡遭收不明費用時，要盡快與信用卡公司聯絡。

懷特說，州務卿辦公室的官網是：www.cyberdriveillinois.com，收到任何自稱州務卿辦公室郵件時，可先確認是否來自此網址。

遇詐騙，請撥打伊州檢察長消費者詐騙熱線：(800)386-5438(芝加哥)、(800)243-0618(春田)，或(800)243-0607(Carbondale)。

詐騙 個資 手機

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