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芝加哥疫苗通行證5月上路 完全接種可參加演唱會、體育活動

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥將仿效紐約州，推出數位疫苗通行證。(紐約衛生廳官網)
芝加哥將仿效紐約州，推出數位疫苗通行證。(紐約衛生廳官網)

想參加戶外演唱會、運動競賽或其他活動的芝加哥市民，或許該盡快去完成新冠疫苗接種了，芝加哥市市長萊特福特28日表示，芝市正規劃推出疫苗通行證Vax Pass，讓完全接種民眾可以先行恢復疫情前生活，此計畫估計最快5月即可落實。

芝市衛生局局長亞瓦迪說，希望藉疫苗通行證鼓勵更多人完成疫苗接種，尤其是夏季戶外活動的主要族群年輕人，她說，只要你完成疫苗接種，就可以獲准參加演唱會或其他活動，完全接種是指已經施打了兩劑輝瑞、莫德納疫苗，或接種了一劑的嬌生疫苗，且施打完成時間已經超過兩周。

在此同時，芝市還推動另一個鼓勵施打的項目「打疫苗，獲獎勵」(Vax and Relax)，亞瓦迪說，透過與全市多家美容、美甲與美髮業者合作，只要打完疫苗，就可以有機會獲得免費理髮、美甲或其他服務，她特別說明，這並不是向民眾「行賄」，而是基於推動公共衛生的合法途徑之一。

萊特福特說，市府的確在評估以獎勵提高民眾接種意願的計畫，除了上述可能的獎勵項目，還計畫讓已經完全接種者，獲得演唱會等活動的較佳座位。

亞瓦迪以歐盟為例，當地推出「疫苗護照」後，很快就宣布了開放完成疫苗接種的美國旅客，於今年夏季前往歐盟旅遊，芝加哥的疫苗通行證也將仿照此概念推進。

亞瓦迪還提到，紐約州推出了新冠疫苗數位通行證Excelsior Pass，此通行證可以更便利、有效的作為進入嘉年華會、音樂會以及其他活動的證明。

Excelsior Pass是紐約州與IBM共同研發的免費平台，已接種或檢測的紐約州居民可以自願參加。該平台採用加密技術，用於確認持有數位通行證者近期核酸檢測陰性或抗原檢測結果，或證實已接種過疫苗。這項二維碼憑證與行動登機證類似，既可以打印，也可以透過Excelsior Pass Wallet應用程式儲存在智能手機裡。

疫苗 紐約州 檢測

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