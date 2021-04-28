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芝城第三大犯罪槍枝供應商 芝加哥市府決定提告了

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Westforth Sports因涉嫌販售槍枝給罪犯使用，遭芝加哥市府告上法院。(google map)
Westforth Sports因涉嫌販售槍枝給罪犯使用，遭芝加哥市府告上法院。(google map)

芝加哥市府26日將印第安納州西北部的一家槍店告上法院，市府指控這家店涉嫌出售數百支槍給隱瞞真實身分的「稻草買家」(straw buyers)，而這些買家將槍枝轉給重罪犯或提供在芝加哥犯罪現場使用。

市府是在庫克郡法院提出訴訟，要求位於蓋瑞市(Gary)的威斯特福斯運動用品店(Westforth Sports Inc.)，停止對於造成槍枝走私的販賣行為，該訴訟案中提到要索賠，但未列出明確金額。

根據訴狀，上述槍店距離芝加哥僅約10哩，已經多次違反聯邦槍枝法出售槍枝，而這些行為已使該店遭到多起聯邦刑事指控，該店經營了50多年，芝加哥市府稱，該店忽視了多起明顯「稻草買家」的購買行為，包括相同買家好幾次購買了同一款槍枝，短時間內瘋狂購買、大量購買，以現金支付貨款，以及刻意交錯到訪藉此逃避需提出多次銷售報告的要求。

此外，儘管該店東主威斯特福斯(Earl Westforth)接受了如何識別銷售異狀的培訓，但他卻仍無視聯邦菸酒槍械及彈藥局對其槍店發出「可疑銷售」的警告。

芝加哥市市長萊特福特說，市府與聯邦執法部門已經表明，該體育用品店每年售出數千支犯罪用槍，「是時候要求該店停止販售槍枝給稻草買者了」，她說，已經跟他們溝通多次但沒有效果，所以現在決定走司法途徑解決。

根據芝加哥警局2017年的追蹤紀錄，威斯特福斯運動用品店是芝城第三大犯罪槍枝供應商，2013年到2016年間，芝市發現的犯罪用槍，有2.3%都是由該槍店出售。

訴狀指出，印第安納州北區法院的非法槍枝購買刑事案件中，超過40宗與威斯特福斯店有關聯；而該槍店的客戶中，以惡名昭彰的罪犯伊維利(Darryl Ivery Jr.，24歲)最受矚目，該槍店在去年2月到8月間，共賣給伊維利19把槍。

芝加哥 印第安納州 芝城

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