中餐館興衰話當年 康有為投資成立「瓊彩樓」助學生留美

瓊彩樓餐廳當年使用的食物盒。(特派員黃惠玲/攝影)

許多人都知道最早移居芝城的華人，為1870年到芝加哥 的梅氏三兄弟，卻很少人知道芝市第一家高檔中餐館 ，為1906年成立的「瓊彩樓」(King Joy Lo)，即日起登場的美洲華裔博物館 的最新展覽「鎏金歲月：高級中華美食」，使參訪者從該餐館使用食物盒、碗盤，及印著百年前中餐價格的菜單中，一窺百年前中餐發展的璀璨歷史。

美洲華裔博物館基金會會長鄭緯略(Edward Jung)說，早期華人移民遭遇排華的重大挑戰，跟著華人移入美國的中餐，在發展中也經歷層層障礙，為此，博物館策劃推出系列中餐史展覽，尤其希望於現今反亞裔浪潮下，讓大家有機會透過中餐演變，進一步了解華人歷史。

美洲華裔博物館館長劉振斌(左一)與博物館成員。(特派員黃惠玲/攝影)

華裔博物館藏品研究員史塔姆(Andrea Stamm)表示，該系列第一波展覽聚焦於芝加哥高檔中餐館，她介紹，這家「瓊彩樓」位於芝加哥蘭道夫街(Randolph St.)夾克拉克街(Clark St.)。

當時芝加哥梅姓、陳x姓兩成功華商積極參與中國社會與政治事務，與「保皇會」聯繫密切，保皇會是由康有為在1899年設立，旨在鼓吹君主立憲制，1905年康有為到芝城訪問，決定投資成立「瓊彩樓」，希望藉餐館營利來贊助保皇會學生留美，餐館成立之初，康把經營授權給陳宏勳。

1906年年底，瓊彩樓開張，成為芝加哥最豪華的中餐館，餐點包括炒雜碎、芙蓉蛋等美式中餐，還販售羊排、炸雞等西餐，整個餐館裝潢豪華，風格華洋混合，餐館大廳中間懸掛了精美大型吊燈，現場還有樂隊及小型中式劇院，史塔姆說，當時社會仍然充斥種族偏見，「瓊彩樓」無疑樹立了兼具娛樂與體面的全新中餐體驗。

負責籌劃這項中餐展覽的主席梅素蘭說，此次展出的「瓊彩樓」菜單上，可以清楚看到百年前的中餐菜色與物價，當年一份龍蝦雜碎(Lobster Chop Sooy)售價為一元，而這家豪華餐館卻花了約15、16萬來裝潢、改建，1909年的芝加哥論壇報曾稱該餐廳「專門為有文化人的服務」，一度成為受歡迎的餐館之一。

瓊彩樓菜單復刻板。(特派員黃惠玲/攝影)

瓊彩樓餐廳使用的碗盤。(特派員黃惠玲/攝影)

研究人員根據收集的資料顯示，此餐館到1908年間，大約資助了18名中國留學生，而依據1909年的伊州州府報告，瓊彩樓員工有41名男性、四名女性，人員數是其他一般中餐館的兩倍，更是唯一聘用女員工的中餐館。

該餐廳的影響力，從1911年曾主辦「伊州婦女新聞協會會議」可看出端倪，1912年餐館將用餐區擴展到第三層，可同時容納200多名顧客。

1917年，瓊彩樓的年度營業額達到23萬元，也引起美國西岸到東岸業者紛紛仿效，估計約有40家仿效這家餐廳營業模式而開設的中餐廳。不過，好景不常，瓊彩樓經營20年後，於1926年宣布破產。

美洲華裔博物館展覽信息，可上網查詢：www.ccamuseum.org。