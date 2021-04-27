伊州單日接種數量減少15% 疫苗將供過於求

伊州州長普立茲克(前坐者)上月底接種疫苗。(州長辦公室)

伊利諾州過去一周每天接種的新冠疫苗數量正大幅下降，州長普立茲克表示，該州很快會出現疫苗供過於求的情況；伊州 衛生廳統計指出，上周平均每天疫苗的施打數量為10萬5873劑，比前一周的12萬5212劑減少了15%。

從芝加哥市免預約開放大型施打站給所有16歲及以上民眾施打後，就明白顯示了疫苗供給充足，尤其與前幾周「一針難求」的狀況相比，可說是重大轉變。

雖然容易接種疫苗是一件好消息，但也引起了其他方面的隱憂，因為伊州到現在不到三成的居民完成了兩劑輝瑞或一劑嬌生 的疫苗接種，而專家說，必須要達到整體居民人數的八成接受施打疫苗，才可能達到群體免疫的目標。

普立茲克26日表示，「我們現在正介於供應與需求平衡的臨界點，不過，嬌生的單劑疫苗之前曾因安全考慮停用了11天，經聯邦評估，該疫苗將可從30日(周五)恢復使用，因此接下來很快就可以達到「居民想打疫苗就能打」的階段，甚至可以在坊間醫師診所接種，「就像施打流感疫苗 一樣」。

他說，現在雖然還沒有達到上述目標，但隨著更多疫苗運送到伊州，相信在不久的將來就能落實。

州長表示，在供應量不成問題後，伊州緊接著面臨下一階段的挑戰：必須說服那些猶豫不決的人接種疫苗，他說，州府將加強推廣疫苗接種的好處，並讓人們了解施打疫苗後，將會有更多機會恢復疫情前生活，且健康更有保障。

普立茲克說，之前成立的病毒感染追蹤小組，現在將逐漸轉型為「確認民眾知道如何去接種疫苗」。

衛生廳廳長伊吉克表示，25日伊州施打了5萬512劑疫苗，累積接種人數達到886萬975人，到26日為止，16歲及以上的州民，有52.65%至少接種了一劑疫苗，而其中完全接種者則有379萬976人，占伊州總人口的29.75%，目前該州平均日增染疫人數仍然超過2000例。