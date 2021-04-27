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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

伊州單日接種數量減少15% 疫苗將供過於求

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克(前坐者)上月底接種疫苗。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克(前坐者)上月底接種疫苗。(州長辦公室)

伊利諾州過去一周每天接種的新冠疫苗數量正大幅下降，州長普立茲克表示，該州很快會出現疫苗供過於求的情況；伊州衛生廳統計指出，上周平均每天疫苗的施打數量為10萬5873劑，比前一周的12萬5212劑減少了15%。

從芝加哥市免預約開放大型施打站給所有16歲及以上民眾施打後，就明白顯示了疫苗供給充足，尤其與前幾周「一針難求」的狀況相比，可說是重大轉變。

雖然容易接種疫苗是一件好消息，但也引起了其他方面的隱憂，因為伊州到現在不到三成的居民完成了兩劑輝瑞或一劑嬌生的疫苗接種，而專家說，必須要達到整體居民人數的八成接受施打疫苗，才可能達到群體免疫的目標。

普立茲克26日表示，「我們現在正介於供應與需求平衡的臨界點，不過，嬌生的單劑疫苗之前曾因安全考慮停用了11天，經聯邦評估，該疫苗將可從30日(周五)恢復使用，因此接下來很快就可以達到「居民想打疫苗就能打」的階段，甚至可以在坊間醫師診所接種，「就像施打流感疫苗一樣」。

他說，現在雖然還沒有達到上述目標，但隨著更多疫苗運送到伊州，相信在不久的將來就能落實。

州長表示，在供應量不成問題後，伊州緊接著面臨下一階段的挑戰：必須說服那些猶豫不決的人接種疫苗，他說，州府將加強推廣疫苗接種的好處，並讓人們了解施打疫苗後，將會有更多機會恢復疫情前生活，且健康更有保障。

普立茲克說，之前成立的病毒感染追蹤小組，現在將逐漸轉型為「確認民眾知道如何去接種疫苗」。

衛生廳廳長伊吉克表示，25日伊州施打了5萬512劑疫苗，累積接種人數達到886萬975人，到26日為止，16歲及以上的州民，有52.65%至少接種了一劑疫苗，而其中完全接種者則有379萬976人，占伊州總人口的29.75%，目前該州平均日增染疫人數仍然超過2000例。

流感疫苗 伊州 嬌生

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