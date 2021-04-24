關閉長達8個月 芝加哥海軍碼頭30日重新開放

海軍碼頭4月30日恢復對外開放。(海軍碼頭臉書)

因為疫情 而關閉長達八個月的芝加哥海軍碼頭(Navy Pier)，終於將在30日重新對外開放，屆時所有訪客都必須遵守戴口罩、保持安全社交距離 的規定，此外，從5月份起到勞工節間的每周六晚間9時，將恢復施放煙火。

海軍碼頭表示，包括停車場、南北碼頭、歡迎大廳、碼頭公園以及遊船，還有新開幕的酒店Sable Hotel都將全部開放，餐館部分如為堂食的話，則需遵守市府現階段的人數限制標準。

開放時間為周日到周四上午10時到晚間8時，周五與周六則從上午10時開放到晚間10時。

海軍碼頭去年9月7日關閉，當時的訪客人數曾一度跌到只剩兩成，碼頭內約七成餐館、商店也紛紛暫停營業。

海軍碼頭執行長甘德納(Marilynn Gardner)說明了重新開放後的防疫規定：

●必須戴口罩並保持六呎安全距離，如果有新冠病徵請勿出門。

●碼頭將有「社交距離大使」在場協助大家保持六呎距離，包括室內、戶外的人數都將予以限制，此外每個群體人數不能超過10人，違規者將被請出海軍碼頭。

●所有員工都會戴口罩，且上班前需接受體溫檢測 ，公司也會提供充足的清潔消毒用品。

●所有碼頭公園內包括摩天輪等遊樂設施，都會設定最高人數限制。