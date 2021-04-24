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芝加哥第一座賭場加緊催生 預計2025年開幕營運

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
緊鄰華埠的78社區開發案，已經完成主要打通華埠到南環區的新街道，此區近來成為芝加哥賭場熱門地點之一。(特派員黃惠玲/攝影)
緊鄰華埠的78社區開發案，已經完成主要打通華埠到南環區的新街道，此區近來成為芝加哥賭場熱門地點之一。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥市正加緊腳步催生該市第一座賭場，市長萊特福特表示，有意爭取成為首家賭場的業者，需在8月23日前提出包括賭場選擇地點的完整提案，根據之前規劃，這座賭場預計在2025年開幕營運。

市府說，8月23日截止收件後，提案的業者大概會在9月底舉辦公開說明會，到年底前將陸續推出多場社區公聽會。

市府表示，市長預計於明年上半年從投標業者中選出一家中標者，該業者提案將必須通過市議會以及伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)的核可，市長辦公室說明，新的賭場需包括一間有500個客房的酒店，同時也要有會議中心、餐館、酒吧、娛樂休閒區。

得標業者在賭場興建期間，將獲准於芝加哥先推出「臨時賭場」的權利，此外，在此期間，該業者還可以在芝加哥歐海爾機場、中途機場設置吃角子老虎機器(slot machines)。

其他市府要求投標者必須符合的條件，包括需確保26%的少數族裔及6%的婦女參與項目的設計及施工；賭場建設需為芝市居民保留五成工作時數，且招聘員工時，必須優先給予市民機會等。

市府去年曾向有興趣參與芝加哥賭場投票的業者調查詢問，並收到了11份回應，其中高達八家業者都一致表示，「賭場必須蓋在市中心或接近市中心」，另外一家則提出位於芝市東南區的Harborside golf course設立賭場，還有兩家則沒有表明對於地點的喜好。

其中八家都表明賭場必須設置在市中心，這些業者包括四家賭場集團：硬石(Hard Rock)、美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)、永利集團(Wynn Resorts)，以及與歐海爾機場旁的Rivers賭場合作的Related Midwest企業；另外四家為房地產開發商：D3 Realty、Development Management Associates、JDL與R2 Companies。

其他提出回應的三家包括MGM Growth Properties、顧問公司Christiansen Capital Advisors以及芝加哥社區計畫組織(Chicago Neighborhood Initiative)。

目前靠近華埠的可能賭場地點，包括麥可里斯醫院(Michael Reese Hospital)舊址，白襪球場對街的史戴特威花園(Stateway Gardens)，而緊鄰華埠由Related Midwest開發的「78社區」，則在近期成為賭場可能地點的熱門選擇之一。

芝加哥 機場 華埠

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