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芝加哥78所護理之家 完全接種者確診率大減

記者陳曼玲╱綜合報導

聯邦疾病防治中心(CDC)整合芝加哥衛生局資料的最新報告指出，到3月底為止，芝加哥78所護理之家(skilled nursing facilities)，共有1萬4765多名住民和員工已完成兩劑疫苗接種，這些完全接種(fully vaccinated)者中，之後染疫人數為22個，比率為0.2%，CDC說，由此可見接種疫苗後確診的「突破感染」(breakthrough infection)個案極少，也證明疫苗的確發揮功用。

CDC也不忘提醒，沒有一種疫苗能夠百分之百達到免疫，因此已接種疫苗的民眾，仍應遵守防疫措施。

根據CDC標準，接種第二劑疫苗兩周後才算是完全接種，而芝加哥區護理之家確診的22人都已完全接種，其中有12人是住民，另外10人是療養院員工，22人當中有將近66%的人未出現新冠症狀，感染後住院的有兩人，另有一人因併發其他感染死亡。

CDC分析，除完全接種群體之外，芝加哥護理之家上述期間有627名員工和住民染疫，其中447人未接種任何疫苗；145人已接種第一劑疫苗，13人接種第二劑疫苗不到兩周。

紐約時報報導，輝瑞(Pfizer)新冠疫苗臨床試驗中，有2萬1728人是未接種疫苗的對照組，當中有162人確診；而接種組的2萬1720人中僅有8人確診，因而得出疫苗防護效率為95%，這個數字不是說在接種疫苗的100人中，會有5人確診，而是指接種後確診的人數比起未接種而確診的人數少了95%。

CDC指出，去年12月開始，養老院或護理之家的住民和員工均列入優先接種新冠疫苗族群，到現在證明大多數完全接種的人感染機率低，即便不幸確診後也未出現新冠症狀，或是生病症狀較輕微。

疫苗 CDC 芝加哥

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