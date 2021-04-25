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庫克郡財長瑪麗亞·帕帕斯提醒納稅人 第一期地產稅5月3日前繳交不收取任何滯納金

本報芝加哥訊
Maria Pappas提醒納稅人，根據伊州法律規定，2021年5月3日之后，尚未繳納2020年納稅年度第一期物業稅每月將收取1.5％的費用。
Maria Pappas提醒納稅人，根據伊州法律規定，2021年5月3日之后，尚未繳納2020年納稅年度第一期物業稅每月將收取1.5％的費用。

伊州庫克郡（Cook County Treasurer）財務長瑪麗亞·帕帕斯（Maria Pappas）日前提醒納稅人，今年第一期的地產稅因為疫情，原定于3月2日（星期二）前繳交的，延至5月3日（星期一）前繳交不會收取任何滯納金。Pappas考慮到疫情對業主造成經濟的打擊，業主們可以分批支付。Pappas表示，2021年5月3日之后，根據州法律的規定，任何應收余額每月將收取1.5％的費用。“截至今天，庫克縣1,773,199家中的240,827處房屋尚未繳納2020年納稅年度第一期物業稅，”業主可以上網繳交,請訪問：cookcountytreasurer.com，程序如下:先下載您的稅單副本或進行付款，選擇標有“免費在線支付”的藍色框，按物業地址搜索或輸入您的物業索引號（PIN）。業主們也可通過銀行帳戶付款（無支付費）。

屋主只要輸入地稅單上的17位數字的編號或者房屋地址（不需要 PIN），即可獲得近年來的房產稅稅單情況，包括近年來是否享受了相關的房產稅信息以及只要您有充分理由，申請退回多付的房產稅退款變得更加容易，在庫克郡財長網站，還可以下載您的稅單副本、更新您的郵寄地址、提交問題以及支持文件、檢查待處理退款的狀態、找出您的財產是否在拖欠的稅收出售清單上等。庫克郡財長網站：www.cookcountytreasurer.com。

此外，Maria Pappas還公布了最新任命Manuel Venegas為庫克郡財長瑪麗亞·帕帕斯辦公室新聞秘書，  Maria Pappas并對Manuel Venegas的任職表示祝賀！

庫克 疫情 伊州

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