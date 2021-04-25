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國際佛光會「北美雲來集講壇」 雲端相會 同沾法喜 共享法益

芝加哥工商記者

國際佛光會北美各協會聯合舉辦2021「北美雲來集講壇」系列講座。第一場雲端講座，禮請到佛光山文化院院長依空法師講授「禪與現代人的生活」。教導大眾如何運用佛法智慧，面對生活中的種種考驗與挑戰。目前，已超過萬人線上聆聽，共享法益。

2020年是動蕩的一年。依空法師談到：疫情對整個社會乃至全人類都產生了巨大的影響。現代人常常因外境而著相，學習禪定是為了幫助大家可以打開禪心，透過禪定的智慧更好地面對紛紛擾擾的世界。禪定猶如清淨水，可以幫助洗滌慾望的塵埃；禪定又猶如金剛盔，可以用來抵擋煩惱的亂劍。

誠如《大智度論》曰：「得禪定則實智慧生」。依空法師分享佛教中的戒、定、慧三學：通過持戒才會有定力，有了定力，智慧才能夠升起。佛陀十大弟子中持戒第一的大弟子優婆離以理髮技術高明，遐邇聞名，在一次為佛陀理髮的過程中進入了二禪天的境地。依空法師並引述禪宗六祖慧能大師的《六祖壇經》所說：「外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。見本性不亂， 就是禪」。

芝加哥佛光協會為此次系列講座的三大承辦單位之一，會長周邁平表示：依空法師將禪加以淺顯易懂的語言， 再輔以各種禪門公案詮釋禪。修禪之人要不為物慾所役，心如虛空，則可容納萬物。依照星雲大師所倡導的行「三好，四給」，修行八正道。 必然能夠降伏妄心，遠離煩惱，找回自己的本來面目。

汪良峰顧問表示：依空法師學養俱佳， 深入淺出的把燒腦費解 的「禪」，融入到現代人的生活中，是指引初學者的明燈。督導黃于紋分享，學佛要有正知見 ：「不落因果，不昧因果」一字之差，讓野狐墮入五百世輪迴，能不戒慎乎？副會長王克英，勉勵大眾要「以飢來吃飯，睏來息眠」反觀自照。

2021「北美雲來集講壇」禮請各界智者提燈引路，為大眾找回心的方向。4月17日將由佛光山寺副住持、南華大學宗教所生死學系專任教授慧開法師，舉辦線上英文講座，講述「生命的永續經營」。4月25日，為支持環保愛地球，邀請各領域專家，舉辦綠色公益“T-earth”永續關懷論壇，人文論壇，精彩活動相繼不斷。因應疫情的影響，講壇都將在雲端舉行，講座回顧影片亦在國際佛光會YouTube 頻道播出：www.youtube.com/c/bliawhq，歡迎大家觀看。

為慶祝地球環保日，芝加哥佛光協會將於4月24主辦，英文「天然堆肥」（Composting with Nature’s Recyclers）英文線上講座。更多文教活動及法會訊息，請前往芝加哥佛光山官網: www.ibpschicago.org，獲取更多活動詳情。

國際佛光會北美各協會聯合舉辦2021「北美雲來集講壇」系列講座。第一場雲端講座，...
國際佛光會北美各協會聯合舉辦2021「北美雲來集講壇」系列講座。第一場雲端講座，禮請到佛光山文化院院長依空法師講授「禪與現代人的生活」。
超過萬人線上聆聽的「北美雲來集講壇」。
超過萬人線上聆聽的「北美雲來集講壇」。

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