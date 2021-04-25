清水律師事務所最新開業 為華人朋友提供各類專業法律服務
位於芝加哥市區150 S Wacker Dr Suite 2400, Chicago IL 60606的清水律師事務所(Boolean Water)日前正式開業，該律師事務所首席律師胡逸倫博士，是芝加哥朝氣蓬勃、胸怀遠大的年輕一代律師。
胡逸倫博士博學多才，將用所學到的知識幫助更多有需要人士，并致力於協助中国公司和個人在美國發展成功。胡逸倫律師以全额獎學金獲得芝加哥肯特法學院法學博士，同時還擁有芝加哥大學計算機科學碩士和加州大學伯克利分校數學學士及工程碩士學位。
清水律師所主要業務包括：房地產買賣交易，移民服務，合同糾紛，離婚抚养，人身傷害，勞工糾紛，雇佣歧視，失業保險，隱私保護等。其中移民服務包括：工作簽證, 投資移民, 親屬移民及入籍申請。还代理移民訴訟，諸如遞解離境、庇護、保釋、查案、重新開案、出庭及上訴等綜合移民服務。
新張開業期間即日起一個月內，可致電清水律師事務所提供移民業務免費咨詢服務。
如果您有任何法律問題，歡迎致電清水律師事務所，電話：312 918 4433或E-mail: [email protected] , 關于清水律師事務所的更多詳情，請瀏覽：www.booleanwater.com 。
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