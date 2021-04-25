湘鄉香-湖南菜館已開放堂吃 所有訂座貴賓均可享受15%優惠！

芝加哥前市長戴利也十分喜愛湖南菜！

地址位于芝加哥中國 城華埠 廣場的湘鄉香餐館（Hunan Cuisine) 芝加哥唐人街店主營湘菜，即湖南菜，在長沙地區又被稱為本味菜，是中國曆史悠久的八大菜系之一，早在漢朝就已經形成菜系。以湘江流域、洞庭湖區和湘西山區三種地方風味為主。湘菜制作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。民間湘菜代表菜品有剁椒魚頭、辣椒炒肉、湘西外婆菜、衡陽魚粉，永州血鴨、臘味合蒸等。湘鄉香意為來自湘家鄉的香味道！湘鄉香芝加哥現已開放堂吃，歡迎訂座，所有訂座貴賓均可享受15%優惠！貴賓優惠碼為：HUNANVIP，歡迎預訂。

湘鄉香餐飲公司由正宗湖南大師傳主理，就連原材料如白辣椒，蘿卜干，干豆角等都是特別從湖南空運來的，滿滿都是家鄉的風味！湘鄉香大師傅特別推出的老長沙酸菜魚，常德干鍋肥腸，益陽干鍋雞，邵陽豬血丸子，益陽雞汁脆筍，洞庭火焙魚，永州血鴨，湘西外婆菜，湘西小炒臘肉，湘西土匪豬肝，湘西土匪鴨，長沙口味蟹，湘西臘味合蒸，長沙小炒肉，益陽黃燜雞，文和友糖油粑粑，衡陽炒碼粉，長沙跳跳蛙等正宗湘菜讓您想念家鄉時光臨湘鄉香，希望湘香鄉的香味道能夠溫暖您思鄉情懷！

歡迎大家光臨湘鄉香！湘鄉香地址：2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago, IL 60616（前老友聚餐館），堂吃已開放，訂座電話：312-285-2898或外送連接：https://hunancuisinechicago.square.site/,也可直接掃描二維碼點餐。