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逾半伊州居民至少已接種1劑疫苗 防疫放寬？待觀察

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州已有一半民眾至少接種一劑疫苗。(芝加哥市長臉書)
伊州已有一半民眾至少接種一劑疫苗。(芝加哥市長臉書)

伊利諾州衛生廳統計顯示，該州16歲及以上的居民，已經有一半至少施打了一劑新冠疫苗，達到州長普立茲克原先計畫將進一步放寬防疫措施的目標，不過，普立茲克說，由於近期的確診病例並未顯著減少，要放寬持現行防疫措施仍須再觀察一段時間。

到21日為止，伊州已有50.42%的16歲及以上民眾至少接種了一劑新冠疫苗，其中完成兩劑輝瑞或莫德納與打完一劑嬌生疫苗的共約有350萬人，占該州總人口的27.46%，過去七天，平均單日接種人數達12萬2842個。

在七天平均確診人數方面，衛生廳統計過去七天平均確診率為3.8%，比上次七天的4.2%改善；雖然確診率下降，但到20日晚上為止，該州住院人數仍然偏高共有2191人，其中有521人入住加護病房，還有237人使用呼吸機，而平均七天的住院人數為2142人，此數字是從今年2月10日住院2156人以來的高峰。

隨著疫苗供應量逐漸增加，而且已施打人數越來越多，各地的疫苗供需也出現改善，疫苗一直供不應求的伊州肯恩郡(Kane County)表示，該郡的疫苗供應量終於趕上需求量。目前該郡的施打中心，包括Batavia、Aurora、Elgin等，都有多餘的疫苗開放預約。

肯恩郡社區衛生助理主任伊薩克森(Michael Isaacson)說，該郡之前一直在為疫苗數量不足而無法為想打疫苗的民眾接種，但目前可說真正進入了接種第二階段，因為「想打的大多已經施打，現在應該要轉向鼓勵仍猶豫或其他各種原因還未施打者盡快前往接種」。

另方面，隨著疫苗接種率提高，伊州各地都計畫恢復舉辦夏季戶外活動，甚至還有城鎮準備取消強制口罩令，芝加哥西北郊Elk Grove Village的市長強森(Craig Johnson)說，該市5月底國殤日的活動將取消「保持社交距離」，只要求民眾必須戴口罩，他說，如果居民對此作法感到不安全，則應勿參加該市的活動，他也提到，之後可能會進一步採取將口罩令改為「非強制性」措施。

對此伊州衛生廳說，已經發布了戶外活動的防疫指南供各地方政府參考，州長的口罩強制令是到今年6月初到期，至於是否會繼續推出新的緊急命令來執行口罩令，目前仍未有明確決定。

疫苗 伊州 防疫

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