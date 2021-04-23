打疫苗才能返校 伊州2大學率先強制接種

德堡大學在校園內設置了疫苗施打站。(德堡大學臉書)

芝加哥 德堡大學(DePaul University)以及哥倫比亞大學 (Columbia College Chicago)先後宣布，今年秋季學期開始時，學生必須先接種新冠疫苗 才能返校上課，這兩所大學也是伊州實施「打完疫苗才能返校」的先驅，截至目前，全美已經至少有58所大學對學生發出接種疫苗強制令。

德堡大學為全美規模最大的天主教大學，此要求將從9月8日開學的新學年起實施，屆時以任何身分在校就讀的大學生、研究生或在職進修學生，全部都要施打疫苗，如不遵守規定者，可能將無法註冊上學。

德堡大學校長伊斯特班(A. Gabriel Esteban)說，「我們知道新冠病毒在今年秋季開學前，不會完全消失，也知道疫苗已經證明能夠有效減少病毒傳播，並預防感染後成為重症及死亡」，因此學校才會做出學生必須接種疫苗的決定。

該校雖然沒有將教職員列入強制接種疫苗的範圍，但該校的一項調查顯示，絕大多數的教職員都已經完成疫苗施打。

伊斯特班說，德堡將在校內設立疫苗診所，目前計畫於下周二、三、四在該校位於林肯公園區(Lincoln Park)的學生中心提供接種服務。

位於芝加哥市區的哥倫比亞大學，即日起在校園提供施打莫德納疫苗的服務，該校表示，強制疫苗接種規定，包括上網路課程的學生，哥倫比亞大學說，所有學生必須在秋季班開學前兩周完成疫苗施打，否則將可能無法入住學校宿舍，不過，該校考慮國際留學生到校前沒有機會施打疫苗，因此將會放寬規定，並讓他們在校園內接種後，才准許到教室上課。