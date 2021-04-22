伊州新冠病例增 醫院加護病床吃緊

OSF醫療系統表示，位於布魯明頓市的聖約翰醫療中心已經無加護病床可用。(OSF St. Joseph Medical Center臉書)

由於近期伊利諾州的新冠確診病例持續增加，伊州 西北部與中部的一些醫院已經人滿為患，甚至至少有一家醫院的加護病房(ICU)床位用謦。

統計顯示，伊州的新冠確診人數持續有提高跡象，包括芝加哥 在內，各地的加護病房床位都減少，儘管過去兩天伊州的疫情 似乎有所改善，但現階段一些醫院已經面臨沉重壓力，在伊州管理六家醫院的OSF醫療系統表示，他們的醫院在20日時，病床使用率已經達到九成。

OSF醫療系統首席運營官克魯茲(Michael Cruz)說，他們位於皮歐利亞市的Saint Francis醫療中心，到20日上午時，97%的病床都已經有患者入住，位於洛克福德市(Rockford)的醫院，病床使用率也高達96%，至於布魯明頓市的聖約翰醫療中心，根本已經沒有加護病床可使用。

患者陸續湧入，迫使該醫院系統不得不將部分患者轉至其他醫院及增聘員工因應，他說，因為沒有可用的加護病房，將可能導致他們無法接受適合的照護。

衛生廳統計指出，20日全州有2288人因為染疫而住院，比兩周前的1648人增加許多，其中伊州西北部、中部的住院情況最嚴重，兩地過去七天的平均加護病房使用率，分別為85%、83%。

芝加哥與庫克郡也在最近出現了加護病床吃緊的現象，其中芝加哥平均七天的ICU使用率為78%，庫克郡為81%。

在伊州有14家醫院的Amita醫療公司，同樣也有病床快不敷使用的困擾；北岸大學醫療系統(NorthShore University HealthSystem)在芝加哥地區有六家醫院，該醫院表示，近來的確有比以往多的新冠患者住院，但醫院的病房仍然足夠，該醫院在疫情第二波高峰期，曾經一度有180個到200個新冠患者住院，最近這個數字則在40到60名間。

包括北岸、Amita醫院都表示，最近住院的新冠患者年齡比之前輕，其中Glenbrook醫院的加護病房新冠患者，大多數年齡在40歲到65歲間，Amita說，該院染疫患者，只有5%超過85歲，另外有15%年齡低於50歲。