瑞柏203學區 逾700名學生居家隔離

203學區教室內的社交距離為三呎，因此一旦接觸確診者需隔離14天。(203學區)

伊利諾州瑞柏市(Naperville)203學區 公告指出，該校學生從4月初返校上課後，首周就有353人因接觸新冠確診者而需居家隔離；一周後學生隔離人數上升到707人，另有兩名教職員在家隔離，為強化防疫，學區與Jewel-Osco藥局 攜手，將在5月初開放6000劑新冠疫苗 給16歲及以上的學生施打。

學區總監布里吉斯(Dan Bridges)說，該學區遵循伊州衛生廳和杜佩琪郡(DuPage)衛生局的指導方針，規定所有近距離接觸確診者的學生，都要在家隔離14天。而近距離接觸的定義是在六呎內，過去48小時內接觸15分鐘以上。

儘管衛生局規定，教室內如保持六呎距離，那麼隔離時間可縮短到10天，但該學區教室內只規定維持三呎的距離，因此學生需在家隔離14天。

布里吉斯說，評估學生是否需要隔離，需要學校護士、教職員和家庭、衛生局進行冗長溝通，例如，小學部的助理總監富萊昂(Chuck Freundt)說，要調查學生是否搭校車、參加課外活動，或在哪一個班級；國高中助理總監波西(Stephanie Posey)表示，追蹤國、高中生接觸確診者的範圍更大，往往牽涉到衛生局、教職員和體育教練，校方盡可能在第一時間通知可能接觸確診者的學生勿進入學校建築，導致隔離學生人數明顯提高。

學業評估組的助理總監諾頓(Patrick Nolten)說，根據調查，該學區的教職員已有94%完成接種一劑或兩劑的新冠疫苗，他提到，該學區與204學區(Indian Prairie School District 204)決定與Jewel-Osco藥局合作，計畫5月份特別針對16歲及以上的學生施打疫苗。