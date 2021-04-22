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芝公校秋季學期 將恢復全日制返校上課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

儘管芝加哥公立學校系統(CPS)已經開放幼稚園到12年級學生返校上課，但目前各級學校學生都是採取半居家半到校的混合模式授課，不過，CPS21日宣布，今年秋天500多所學校將恢復全日制(full-time)返校上課。

公校表示，所有學生到今年秋季新學期開學時，都可以每天到校上課，但考慮部分家長可能仍對回教室擔心，因此CPS仍將允許學生申請繼續居家網課，至於秋季學期的詳細上課情況，公校尚未進一步說明。

CPS說，為了確保學區的計畫符合家庭需要，公校在未來幾周將邀請學生家庭協助制訂新學年的具體計畫。

芝加哥公校才在19日開始，全面重新開放小學、高中，目前選擇返校上課的學生人數約占所有學生總數的四成左右，而要落實秋季學期的周一到周五均開放學生到校上課，仍存在一些挑戰，學區計畫優先協助符合資格的高中生接種新冠疫苗。

CPS也公布了新學年的預算規劃，包括將撥出第一筆聯邦資金，作為減少新冠疫情導致入學人數下降的經費，同時也將增聘護士、社工與特殊教育人員，以達成與芝加哥教師工會(CTU)的合約要求。

公校官員說，513所學校中將有482所學校獲得增加預算，比率達94%。

公校 芝加哥 預算

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