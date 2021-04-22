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疫期發放食物、提供疫苗… 首屆芝市長榮譽獎 培德獲殊榮

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市長萊特福特(中)為吳常義(左)戴上榮譽獎章，圖右為芝市第一夫人。(市長辦公室直播截圖)
芝加哥市長萊特福特(中)為吳常義(左)戴上榮譽獎章，圖右為芝市第一夫人。(市長辦公室直播截圖)

首度推出的芝加哥市市長榮譽獎(Mayor's Medal of Honor)於20日舉行頒獎典禮，市長萊特福特對所有獲獎者表達肯定與感謝，她說，這些得獎者在過去一年疫情期間，積極服務社區，無私貢獻己力，令人感動與敬佩，18名個人、團體得獎者中，華埠培德中心為唯一來自華裔社區的代表。

萊特福特在頒獎典禮中表示，在疫情逐漸看到曙光同時，對於一些全力支持芝加哥度過難關的組織與個人，該是表達感謝的時候，她說，這個新的獎項，希望表彰在疫情期間為居民努力不懈提供資源的個人與組織，「感謝他們讓芝加哥變得更美好」。

培德中心主任吳常義代表領取了該獎章，萊特福特說，華埠受到新冠疫情的衝擊最久也最大，加上該社區的居民存在著語言隔閡，因此儘管面臨許多困難，也很難獲得協助信息，幸而培德擔負起責任，讓附近民眾可以適時得到幫助。

萊特福特說，疫情期間，培德協助超過700位居民申請失業補助，並先後舉行了20次的食物發放，總計約有6000民眾受益，而在疫苗施打方面，培德與Prism實驗室合作，前後為英語能力有限的民眾，提供了2000多劑疫苗接種。

吳常義說，華埠在疫情下首當其衝，許多人失去了工作，不但因為英語能力有限難以獲得資源，同時還得遭受因疫情而產生的無故指責或辱罵，他說，很多時候亞裔的需求是不被看見的，但這次確有不少新的合作伙伴加入協助華埠老人、商家，讓人感到欣慰。

他也提到，疫情爆發初期，培德迅速將日常服務改為線上提供，包括成人英語課程、兒童與青少年輔導項目、移民服務等，此外，培德還推出了「賭博問題協助」、「移民高中生申請大學說明」等。

吳常義也宣布，30日將在培德中心舉行莫德納疫苗第一劑接種，有意報名者可上網填寫中文表格預約施打，網址：https://reurl.cc/l0rgyq。

培德中心在疫情期間多次推出免費贈送食物活動。(培德中心臉書)
培德中心在疫情期間多次推出免費贈送食物活動。(培德中心臉書)

疫情 華埠 疫苗

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