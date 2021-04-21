芝區長提案「保證基本收入」 每人每月發500元

芝加哥 第36區區長韋勒加斯(Gilbert Villegas)表示，他21日將在市議會提出「保證基本收入」 (guaranteed basic income program)議案，該方案計畫爭取從聯邦撥給市府的疫情 紓困金中，撥出3000萬元，在未來一整年內，發給5000名芝加哥市民每月500元。

該議案規定，申請保證基本收入者，必須符合年收入低於聯邦貧窮線300%，或有被撫養者就讀芝加哥社區大學、芝加哥公立學校，或是被撫養者還不到上學年齡，他計畫於21日於市議會提交該案，此法案是否能獲得關注仍有待觀察。

區長們上月曾針對此提案舉行了聽證會，市議會非裔 核心小組主席歐文(Jason Ervin)說，在芝加哥仍未對曾受奴役者的後代設立賠償計畫前，卻發放基本收入是一種「自打臉」的矛盾作為。

韋勒加斯反駁表示，很多有資格成為他提出方案受惠的市民都是非裔，「現在是幫助掙扎疫情民眾，往前更進一步的時候了」。

芝加哥市市長萊特福特對此方案一直沒有做出明確承諾，市府一位發言人曾表示，市長將繼續和「具城市利益相關」的人士與計畫合作，探索這些議案是否具有意義，以有效協助貧窮居民脫困。