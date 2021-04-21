芝城想打打不到 南部剩餘劑量多 伊州疫苗供需失衡

芝加哥市想要施打疫苗的民眾很多，但至今卻仍存在無法預約到名額施打的情況。(芝加哥市長臉書)

伊利諾州開打新冠疫苗 已經屆滿四個月，而根據統計分析，全州疫苗供需出現「不平衡」情況顯著，以過去幾周為例，州府持續向一些施打人數不足的地區配送疫苗，而其他需求量大的地區，例如大芝加哥 卻一直無法滿足想接種疫苗者的需要。

芝加哥論壇報統計指出，以南伊州 與芝加哥北邊的湖郡(Lake County)比較，湖郡疫苗庫存稀少，不但一般民眾很難預約施打，連急需疫苗的診所或醫院醫生、藥劑師，都不容易獲得更多劑量配送，針對此現象，州府剛宣布會向郊區運送比現在多出五成的疫苗數量，希望能夠多少緩解供需失衡問題。

不過，整體來說，伊州仍存在明顯的「需要的拿不到疫苗，施打數量少的地方卻一直有過多剩餘疫苗」狀況，南部的傑克森郡(Jackson County)數據顯示，該郡16到64歲的居民中，接種疫苗的僅有三成，尤其在疫苗開放給年滿16歲及以上施打後，該郡開放預約的疫苗數量，只有10%被登記，傑克森郡衛生局官員哈格斯頓(Bart Hagston)說，「我們現在最需要的是加強對疫苗的信心，解決居民猶豫接種的情形」。

伊州近來確診新冠肺炎病毒的人數增加，住院接受治療的民眾也上升，但州長普立茲克顯然不願意重新施行更嚴謹的防疫措施，而是想藉著提高疫苗施打人數來控制疫情。

統計顯示，到11日止，芝加哥因為施打踴躍，其中16到64歲的居民，至少有42.3%已經至少完成接種一劑疫苗；至於65歲及以上的長者，則以杜佩琪郡到肯恩郡的範圍，完成疫苗接種率 72.1 %最高。