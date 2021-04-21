百年鐵軌拆除 紅線捷運全新北華埠車站5月16日動工

新的紅線捷運亞偕車站將成為無障礙空間。(CTA官網)

芝加哥捷運 局(CTA)宣布，耗資21億整修紅線和紫線兩條捷運路線的現代化工程，第一階段訂於5月16日動工拆除百年老舊鐵軌與車站，期間紅線羅倫斯站(Lawrence)、北華埠 亞偕站(Argyle)、柏溫恩站(Berwyn) 和布林茂站(Bryn Mawr)等四車站將暫時關閉，但會在亞偕站和布林茂站推出臨時車站，第二階段重建車站部分，預計2022年底啟動，整個工程可望在2024年完工。

CTA發言人雀斯(Tammy Chase)說，紅線和紫線在施工期間仍照常行駛，亞偕站和布林茂站的臨時車站會在5月16日同步開放使用。

第一階段的工程包括拆除上城和邊水區(Edgewater)的紅線捷運的「L」線的鐵軌，範圍從北邊的亞德莫大道(Ardmore Avenue)開始，往南延伸到李蘭德大道(Leland Avenue)。

另外還會拆除介於羅倫斯站(Lawrence)、柏溫恩站(Berwyn)的紅、紫線的鐵軌，以及總長1.5哩的護欄堤牆，和在上城和邊水區內東西向的11座鐵路橋樑。

除了拆除現有設施，施工團隊會在湖景區(Lakeview)設立便道(bypass)，讓棕線捷運使用天橋軌道通行，有助抒解班次的擁擠；並且架設臨時坡道(ramp)，以利從街道上運送建築材料和設備到施工平台。

CTA說，等到第一階段的鐵軌等基礎建設完工後，才就會開始興建四個全新車站，新車站內將設置電梯、手扶梯和面積較寬的月台，提供殘障乘客無障礙的使用空間。

另外，由於施工期間造成紅線附近的商家出入不便，生意受到衝擊，因此CTA鼓勵社區支持商家。

紅線捷運的「L線」，為芝市載客率最高的主要運輸線路，CTA總裁卡特(Dorval Carter) 說，RPM完工後能提供民眾更便捷、可靠、現代化的地鐵 服務。