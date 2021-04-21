我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

百年鐵軌拆除 紅線捷運全新北華埠車站5月16日動工

記者陳曼玲/綜合報導
新的紅線捷運亞偕車站將成為無障礙空間。(CTA官網)
新的紅線捷運亞偕車站將成為無障礙空間。(CTA官網)

芝加哥捷運局(CTA)宣布，耗資21億整修紅線和紫線兩條捷運路線的現代化工程，第一階段訂於5月16日動工拆除百年老舊鐵軌與車站，期間紅線羅倫斯站(Lawrence)、北華埠亞偕站(Argyle)、柏溫恩站(Berwyn) 和布林茂站(Bryn Mawr)等四車站將暫時關閉，但會在亞偕站和布林茂站推出臨時車站，第二階段重建車站部分，預計2022年底啟動，整個工程可望在2024年完工。

CTA發言人雀斯(Tammy Chase)說，紅線和紫線在施工期間仍照常行駛，亞偕站和布林茂站的臨時車站會在5月16日同步開放使用。

第一階段的工程包括拆除上城和邊水區(Edgewater)的紅線捷運的「L」線的鐵軌，範圍從北邊的亞德莫大道(Ardmore Avenue)開始，往南延伸到李蘭德大道(Leland Avenue)。

另外還會拆除介於羅倫斯站(Lawrence)、柏溫恩站(Berwyn)的紅、紫線的鐵軌，以及總長1.5哩的護欄堤牆，和在上城和邊水區內東西向的11座鐵路橋樑。

除了拆除現有設施，施工團隊會在湖景區(Lakeview)設立便道(bypass)，讓棕線捷運使用天橋軌道通行，有助抒解班次的擁擠；並且架設臨時坡道(ramp)，以利從街道上運送建築材料和設備到施工平台。

CTA說，等到第一階段的鐵軌等基礎建設完工後，才就會開始興建四個全新車站，新車站內將設置電梯、手扶梯和面積較寬的月台，提供殘障乘客無障礙的使用空間。

另外，由於施工期間造成紅線附近的商家出入不便，生意受到衝擊，因此CTA鼓勵社區支持商家。

紅線捷運的「L線」，為芝市載客率最高的主要運輸線路，CTA總裁卡特(Dorval Carter) 說，RPM完工後能提供民眾更便捷、可靠、現代化的地鐵服務。

捷運 地鐵 華埠

上一則

佛洛伊德命案警定罪 250名國民兵進駐華府加強維安

下一則

維州放寬學校文娛活動限制：室內最多100人、戶外500人

延伸閱讀

費城萬安街老人平價公寓 開發商辦說明會

費城萬安街老人平價公寓 開發商辦說明會
註冊打疫苗 華埠服務中心可協助

註冊打疫苗 華埠服務中心可協助
疫苗巴士本周到華埠 為餐館工接種

疫苗巴士本周到華埠 為餐館工接種
科技股飆漲 Google兩位共同創辦人躋身千億美元俱樂部

科技股飆漲 Google兩位共同創辦人躋身千億美元俱樂部
金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力

金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力
金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力

金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因