本學期最多只剩37天課 芝加哥3菁英高中返校踴躍

芝加哥公立學校現有44%的學生都已經回到學校上課。(CPS)

經過長達13個月的校園關閉，芝加哥公校 系統(CPS)515所中小學及高中(除特許學校外)，即日起全數開放返校上課，約36%高中生、50%小學生回到教室上課，其中沛頓(Walter Payton)、瓊斯(Jones College Prep)以及惠特尼揚(Whitney Young)等三所菁英高中(selective enrollment high schools)的大多數學生均選擇返校上課，而南區、西區的高中，返校人數相對較少。

芝公校系統指出，平均約有44%共27萬9000名學生返校，另外還有15萬7000人繼續遠距教學，其中93所學校中的一半，大概只有1/3學生選擇回到教室，高中生返校人數約2萬6000人，其中三所菁英高中學生返校最為踴躍。

學生返校率最高的高中，包括沛頓、瓊斯、惠特尼揚高中，均為芝頂尖公立學校，且學生族裔以白人居多；而返校生超過1000人的高中，則有瓊斯、惠特尼揚，及蘭恩科技高中(Lane Tech)、塔夫特高中(Taft )，尤其是蘭恩高中有多達2100名學生返校上課。

沛頓高中校長瑞許(Melissa Resh)向學生家庭發出電郵表示，「我非常激動學生回到校園」，她說，雖然學校無法百分之百回到正常，但「我們朝著我們完全回歸的目標邁進一步」，她也向仍選擇上網課的學生說，學校不會忘記他們。

芝市長萊特福特19日也到沛頓高中訪視學生返校情況，並感謝所有教職員、家長與學生的參與協助，讓學生有機會返回校園。

根據CPS統計，包括Englewod、STEM、Curie以及Hancock等高中的CPS第49區，返校學生比率不到1/3，這些地方也是受到新冠疫情 影響最嚴重的區域。

基於CPS與芝加哥教師工會的協議，有36家學校允許學生一周到校四天上課，但有其他53所學校，每周只讓學生返校兩天，換算不到兩個月就將結束的學年，等於高中生可以返校上課天數，只有18到37天不等。