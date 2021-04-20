18歲到24歲族群確診倍增 伊州發起大學接種日

香檳伊大校園內有自己的疫苗接種站。(UIUC臉書)

根據伊利諾州衛生廳數據，伊州目前確診新冠病毒最多的族群為20歲的年輕人，特別是18歲到24歲族群，從3月起確診人數開始倍增，該州衛生廳因此發起「大學接種日」(College Vaccination Days)活動，鼓勵大學生透過學校提供的網路連結預約，到州府設立的各大型疫苗 站接種輝瑞(Pfizer)或莫德納 (Moderna)疫苗。

日前位於芝加哥 海德公園(Hyde Park )的芝加哥大學，就因有學生在校外舉辦兄弟會活動，造成至少50名大學生確診，導致校方不得不緊急施行居家隔離令，暫停學生到校上課。

州長普立茲克發表聲明表示，大學生接種疫苗能保護自己和父母、教授、同儕、和居住的社區。

衛生廳說各大學院校即日起提供專為大學生預約疫苗接種的網路連結，學生可到這些地區的疫苗站接種：亞當郡(Adams)、肯恩郡(Kane)、麥迪遜郡(Madison)、山格曼郡(Sangamon)、聖可萊爾郡(St. Clair)、威尼貝果郡(Winnebago)、庫克郡(Cook)、杜沛郡(DuPage)、葛蘭帝郡(Grundy)、湖郡(Lake)和威爾郡(Will)。

另外，由於之前在德寇柏郡(DeKalb)、麥當勞夫郡(McDonough)和麥克林郡(McLean)的新冠確診病例增加，衛生廳已經緊急部署人員到這些地區為大學生施打疫苗。

衛生廳說，由於伊利諾香檳大學(University of Illinois)附近沒有州府負責的大型疫苗站，因此香檳郡(Champaign County)並不在「大學接種日」活動的名單上。

全州過去兩周的確診和住院人數增加，從坎得爾郡(Kendall)、葛蘭帝郡到夸德市(Quad Cities)的20個郡地區，七天平均可使用重症病床(ICU)數目，均降到不足20%。

不過，儘管州府持續呼籲大學生接種疫苗，也有部分學校已經明文規定新學年「不打疫苗不能返校」，但芝城西郊的杜佩琪學院(College of Dupage)宣布，該校今年秋天開學時，不會強制要求學生接種疫苗才能到校園上實體課程。