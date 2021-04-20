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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

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學校成潛在傳染熱點 芝加哥公校生感染人數上升

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
隨著學校返校，校內發生感染的情況有增加趨勢。(CPS臉書)
隨著學校返校，校內發生感染的情況有增加趨勢。(CPS臉書)

芝加哥公立學校(CPS)重新開放返校上課，儘管防疫措施再嚴密，教職員甚至部分年滿16歲學生已經完成疫苗接種，仍然無法百之分百阻擋新冠病毒感染，芝加哥公校上周總計有超過80例確診新冠肺炎病毒，其中學生至少佔了30個，而因此必須隔離的人數更達到653名。從去年3月疫情爆發至今，CPS累計有1097名成人與140個學生確診。

雖然CPS大多數病例均已被隔離，但州府目前將學校列為追蹤接觸者的首要重點，其次才是商業或零售場所，餐館與酒吧則排第三。

到18日為止，芝加哥以外的學校至少有21所校內有五宗或以上的染疫病例，其中12起感染是因為參加體育活動，八起則是在教室趕返，還有一起與體育項目無關。

已經於3月初返校的芝加哥幼稚園到八年級學生，在春假結束返校兩周後，爆發共80起感染病例，與去年春季不同的是，當時學生染疫者不到1/3，而這次的感染幾乎都是學生。

所羅門小學(Solomon Elementary School)在春節結束後，就發生24名學生密切接觸兩起確診案例的情況。

芝加哥市上周的平均確診率為5.8%，而17歲的感染率更高達8.3%，高居所有族群之首，這個年齡層的七天平均單日感染病例數為122個，而前一個周期才只有90個。

另方面，芝加哥市即日起開放18歲及以上民眾接種疫苗，因此符合年齡的高中生也將可以施打疫苗，不過，衛生局局長亞瓦迪表示，由於現階段疫苗供應數量仍然不足，希望有意施打者耐心等候，目前芝加哥市民眾，已經有一半至少施打了一劑新冠疫苗。

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