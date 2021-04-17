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重開生意淡 芝加哥酒店召回員工速度慢

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於市中心的Palmer House希爾頓酒店，要到5月20日才會恢復營業。(特派員黃惠玲/攝影)
位於市中心的Palmer House希爾頓酒店，要到5月20日才會恢復營業。(特派員黃惠玲/攝影)

隨著新冠疫苗施打人數越來越多，芝加哥市區歇業多時的酒店，陸續重新對外開放營運，包括芝加哥運動協會酒店(Chicago Athletic Assoication)、柏悅酒店(Park Hyatt)、大使酒店(Chicago ambassador)等均已恢復營業，歷史悠久的帕爾瑪希爾頓酒店(Palmer House Hilton)也計畫在5月20日回歸市場，不過，由於生意仍未復甦，各大酒店召回員工的速度也明顯緩慢。

專家分析，雖然一般旅遊住客還是不多，但有望吸引婚禮、會議及群體聚會等項目回到酒店舉辦，希望屆時可帶動更多從業人員重回就業市場。

許多暫時停工在家的酒店員工們，都期待盡快返回工作崗位，但部分前員工則擔心雇主不會叫他們返工，而是重新聘用新人，有鑑於此，芝加哥第14區區長柏克(Edward Burke)、15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)去年11月曾提出「酒店員工重返工作崗位權利」議案，要求酒店在聘用新員工前，需先按照資歷聘回前員工。

該提案也要求酒店通知前員工復工前，需給他們10天時間來決定是否接受，目前在洛杉磯、費城、巴爾的摩等地，都已通過類似法案。

不過，該提案未獲伊利諾酒店協會(Illinois Hotel and Lodging Association)支持，該協會執行長雅各布森(Michael Jacobson)說，該條例只針對酒店業並不公平，而且會為雇主帶來不必要的負擔，他說，目前還無法保證酒店雇主一定會重新雇用前員工。

另方面，擁有1萬6000名勞工會員的工會UNITE HERE Local 1發言人馬倫(Elliott Malen)說，包括芝加哥51家酒店員工的該工會，支持市議會通過該項條例。

位於芝加哥千禧公園對面的芝加哥運動協會酒店，於1日已經重新開業，目前僅有45名員工回到酒店上班，疫情前該酒店有200名員工。

管理芝市倫敦之屋(London House)、The Godfrey、Hotel Julian等多家酒店的牛津酒店與休閒區(Oxford Hotels and Resorts)公司說，Godfrey目前約有四成員工返回工作崗位。

就在麥克米克展覽中心旁的凱悅麗晶酒店(Hyatt Regency)，失去了龐大的商展顧客，雖仍堅持經營，但目前員工數不到疫情前的1/10，該酒店之前有500名員工，現在則僅有40人上班。

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