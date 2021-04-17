我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

奔騰來了 芝首家千人電競場將落腳華埠附近

記者陳曼玲/綜合報導
Smash Interactive投資興建的「奔騰電競場」藍圖。(Smash Interactive)
Smash Interactive投資興建的「奔騰電競場」藍圖。(Smash Interactive)

距離芝加哥華埠約五分鐘車程處，即將誕生芝城第一家可容納千人的電玩競賽(esport)場，Smash Interactive公司日前宣布，將投資3000萬於芝加哥麥克米克展覽中心(McCormick Place)旁興建「奔騰」(Surge)電玩競技場，預計今夏動工，明年秋天完工開幕。

Smash Interactive由房地產開發商格林伯格(Scott Greenberg)和設計開發虛擬電競平台(VR)的克里斯.賴(Christ Lai，音譯)共同成立，根據Newzoo電玩顧問公司估計，全球有4億7400萬人觀賞虛擬世界中的電玩競賽，而到2024年此數字將增加到5億7700萬人。

格林伯格一向以開發旅館、辦公室、公寓和購物中心為主要業務，設計競技場則是第一次，他說，該建案取名為奔騰(Surge)，已獲芝市府核准，初步計畫於2540 S. Wabash Ave.既有建築物的北面，再加蓋兩層樓，完工後場地面積可達10萬8000平方呎，可同時容納1040人。

格林伯格說，競技場內除了電玩競賽者，不玩的觀眾有地方可以坐著，從30x75呎寬的LED銀幕上或從二樓貴賓室觀看一樓的比賽，還有兩間可供虛擬爬山的房間、辦公室、餐廳和酒吧設施。

該電競場的另一位合夥人克里斯.賴，早在2016年創立MassVR公司時，就投入開發虛擬電競平台，不過，該公司的實體店面去年因新冠疫情關閉，後來由Smash Interactive公司併購。

包括芝加哥聯合中心(United Center)以及全美其他的Staples Center、Madison Square Garden等大型場地，都舉辦過電競賽事，參加者一般都會戴上虛擬實境的眼鏡、背包，還有拿著像玩具槍或仙女棒的道具。

克里斯.賴說，投入電競的選手與參賽者越來越多，因此容納千人左右的小型的電競場市場大有潛力，因為在固定地點已經安裝好設備，因此能以較低的價格提供民眾平時的娛樂，且該場地還可提供給學校、組織辦活動。

芝加哥 VR 華埠

上一則

麻州疫苗全面開放 網上搶名額有訣竅

下一則

愛市市長初選 下周網路直播辯論

延伸閱讀

華埠設2疫苗站 長期接種

華埠設2疫苗站 長期接種
林書豪訪金山華埠 低調半日遊 慷慨給小費

林書豪訪金山華埠 低調半日遊 慷慨給小費
NBA／勇士空出名額 林書豪有機會？媒體曝殘酷事實

NBA／勇士空出名額 林書豪有機會？媒體曝殘酷事實
勇士2筆「精明小交易」 省稅1100萬

勇士2筆「精明小交易」 省稅1100萬

美境內旅遊復甦

美境內旅遊復甦
葛謨性騷風波 CNN主播弟慘被踢出黃金時段

葛謨性騷風波 CNN主播弟慘被踢出黃金時段

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
4月7日在休士頓港查獲大批假N95口罩。（海關與邊境保護局）

中國寄紐約假N95口罩附「安全標章」 德州截查

2021-04-15 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債