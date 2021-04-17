奔騰來了 芝首家千人電競場將落腳華埠附近

Smash Interactive投資興建的「奔騰電競場」藍圖。(Smash Interactive)

距離芝加哥華埠 約五分鐘車程處，即將誕生芝城第一家可容納千人的電玩競賽(esport)場，Smash Interactive公司日前宣布，將投資3000萬於芝加哥麥克米克展覽中心(McCormick Place)旁興建「奔騰」(Surge)電玩競技場，預計今夏動工，明年秋天完工開幕。

Smash Interactive由房地產開發商格林伯格(Scott Greenberg)和設計開發虛擬電競平台(VR )的克里斯.賴(Christ Lai，音譯)共同成立，根據Newzoo電玩顧問公司估計，全球有4億7400萬人觀賞虛擬世界中的電玩競賽，而到2024年此數字將增加到5億7700萬人。

格林伯格一向以開發旅館、辦公室、公寓和購物中心為主要業務，設計競技場則是第一次，他說，該建案取名為奔騰(Surge)，已獲芝市府核准，初步計畫於2540 S. Wabash Ave.既有建築物的北面，再加蓋兩層樓，完工後場地面積可達10萬8000平方呎，可同時容納1040人。

格林伯格說，競技場內除了電玩競賽者，不玩的觀眾有地方可以坐著，從30x75呎寬的LED銀幕上或從二樓貴賓室觀看一樓的比賽，還有兩間可供虛擬爬山的房間、辦公室、餐廳和酒吧設施。

該電競場的另一位合夥人克里斯.賴，早在2016年創立MassVR公司時，就投入開發虛擬電競平台，不過，該公司的實體店面去年因新冠疫情關閉，後來由Smash Interactive公司併購。

包括芝加哥聯合中心(United Center)以及全美其他的Staples Center、Madison Square Garden等大型場地，都舉辦過電競賽事，參加者一般都會戴上虛擬實境的眼鏡、背包，還有拿著像玩具槍或仙女棒的道具。

克里斯.賴說，投入電競的選手與參賽者越來越多，因此容納千人左右的小型的電競場市場大有潛力，因為在固定地點已經安裝好設備，因此能以較低的價格提供民眾平時的娛樂，且該場地還可提供給學校、組織辦活動。