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亞裔史列中小學課程 伊州眾議會高票通過

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州眾議會議長魏爾奇(中)肯定HB376法案，並向四位華裔女議員江珍妮(左一)、王明華(左二)、馬靜儀(右二)、楊啟華(右一)恭賀。(魏爾奇臉書)
伊州州眾議會議長魏爾奇(中)肯定HB376法案，並向四位華裔女議員江珍妮(左一)、王明華(左二)、馬靜儀(右二)、楊啟華(右一)恭賀。(魏爾奇臉書)

伊利諾州州眾議會14日以98：13的票數，通過「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」(The TEAACH Act，HB376)，該法案規定從2022─23學年起，幼稚園到高中都必須教授亞裔美國人歷史課程，這項法案接著將送到州參議會教育委員會，並修正其中針對某特定族群的條文，一旦獲參議會支持且州長簽署，伊州即可成為全美首個將亞裔歷史列入中小學教材的州別。

伊州州眾議會議長魏爾奇(Emanuel Chris Welch)肯定該法案主導議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)的努力，以及其他三位華裔女議員馬靜儀、楊啟華、王明華(Denise Wang Stoneback)的推動，他說，在仇恨亞裔事件頻傳的情況下，「讓我們的孩子學習相關歷史非常重要」。

之前因該法案要求教授二戰美籍日裔遭關集中營課程，卻未將排華法案明確列入教材，而積極推動修正的華埠更好團結聯盟、華聯會與華人聯合會伊州分會，14日特別舉辦了雲端感謝會，對過去10多天曾參與溝通、向參議會遞送反對該法案證詞表格(Witness Slip)等行動的個人、團體致謝。

主導推動修正法案的張秀賢說，眾議會通過的TEAACH法案，仍保留了教授日裔關集中營的條文，但伊州亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)負責人馮妙燕(Josina Morita)、印裔的伊州議會參議員Ram Villivalam已公開表示，屆時參議會的版本(SB648)，將刪除特定族群的課程規定，而會以整體亞裔美國人為授課主體。

張秀賢表示，經過華設發起行動要求修正TEAACH法案後，參議會版本將刪除其中針對...
張秀賢表示，經過華設發起行動要求修正TEAACH法案後，參議會版本將刪除其中針對特定族群的課程規定。(雲端會議截圖)

張秀賢說，HB376接下來會送到參議會教育委員會審核，在此期間，Ram Villivalam將提出修正要求，預料可順利獲得支持，待教育委員會表決過關，全案將送到參議會進行全員投票，贏得多數票後，該版本法案會送回眾議會舉行二次表決，通過後逕交州長普立茲克簽署。

另一位主導爭取修正的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，透過這次的動員，更證明「不保持沈默，團結就是力量」，他也呼籲華人提高關注任何與華裔有關的法案，並即時行動，也應加強與其他亞裔族群的互動、溝通。

華聯會主席鄭征說，這次的向參議會聽證會提出反對證詞表格行動，短短兩三天共獲得600多人響應，大家的參與是華人維權最有效的方式。

亞裔 伊州 教育

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