芝華博館推出中餐展系列 鎏金歲月24日先登場

1906年成立的瓊彩樓，為當時最高檔的中餐廳。(芝每週華裔博物館提供)

芝加哥美洲華裔博物館 館長劉振斌表示，中餐在美國 的發展過程，幾乎等於是在美華人的奮鬥歷程，有鑑於此，博物館即將系列展覽，包括24日登場的「鎏金歲月：高級中華美食 」，10月份的「20世紀中葉的中餐館」，還有明年2月「中餐在美國：奮鬥與成功故事」的大規模主展覽，希望透過這些展出，讓更多人了解中國到美國移民的獨特性和發展史。

劉振斌說，24日上午11時推出的「鎏金歲月：高級中華美食」將展出到9月26日止，重點放在當地精緻的中餐廳，同時也會介紹長期蕭條(1873年至1896年)引發的移民困境，其中包括1882年「排華法案」，以及1906年Chin F. Foin在保皇會的支持下，投資萬元開設高檔中餐廳瓊彩樓的故事，當年的瓊彩樓設有現場樂隊和舞池，博物館會配合推出瓊彩樓的菜單和漆器食物籃等展品。

第二個小型展覽預計今年10月接棒推出，以探索20世紀中葉的中餐館為主題。

至於明年2月的大展，將從中餐雜碎的大受歡迎，到更正宗的當地菜式和美食過程中，探討中餐館在美國的普及，屆時也會提及當前疫情對中餐行業造成的困境，以及亞裔社區正面對的仇恨罪行。

芝加哥美洲華裔博物館位於華埠，目前開放時間為周六及周日上午１0時30分到下午3時30分，博物館信息可上官網：www.ccamuseum.org。