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13歲少年遭警槍殺影片公布 芝市長哽咽承認失職

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
警察正在為中槍的涂萊多急救。(Chicago COPA視頻截圖)
警察正在為中槍的涂萊多急救。(Chicago COPA視頻截圖)

芝加哥小村(Little Village)的13歲青少年涂萊多(Adam Toledo)3月29日遭警察開槍打死的現場影片，於15日公開，總計17段影片中，詳細呈現了涂萊多中槍前後的情況，由於畫面血腥，芝加哥市市長萊特福特一度哽咽表示，很難直視該槍擊案過程，她並承認芝市在涂萊多槍擊案中「失職」。

萊特福特與涂萊多家人律師在影片公開前共同發出聲明，希望公眾保持冷靜，「我們理解這段影片的發布，將帶來很大的痛苦，並會引起觀看者情緒性反應，我們請求大家和平表達看法」。

萊特福特15日中午與社區代表緊急舉行了說明會，她也公開表示，「我們住在一個長期有警察暴力與行為不當歷史的城市」，因此她能理解民眾的憤怒與痛苦。

來源：Chicago Sun-Times頻道

芝加哥市府首席律師梅匝(Celia Meza)13日已與涂萊多家人律師歐提茲(Adeena Weiss Ortiz)及賀須宏(Joel Hirschhorn)碰面，並獲得他們的許可公布相關材料，負責所有警察開槍事件調查的芝加哥警察問責辦公室(Civilian Office of Police Accountability)公布該致命槍擊案的現場影片，包括警察隨身攝影機以及附近社區監視攝影所拍下的內容。

引起高度關注的涂萊多槍擊事件，發生在3月29日凌晨2時許，涂當時與另一名同夥因涉嫌對街道車輛開槍，而在小村區的巷弄，遭到警察徒步追緝，其中一名警察開槍打死了涂萊多，也引發了當地居民的抗議與示威。

萊特福特14日表示已經看過該案件相關影片，涂萊多家人也已經看過，雙方並在影片對外公佈前，一起呼籲公眾保持冷靜，涂萊多家人透過律師特別表示，已經聽到有抗議行動將在影片公布後舉行，他代表家人希望大家務必冷靜，聲明中說「我們感謝社區支持，從媒體報導指出，有更多的抗議活動要舉行，雖然我們不清楚示威計畫，但我們為我們的城市祈禱，大家保持平和來紀念亞當，並有建設性的推動改革。」

由於芝加哥去年曾因為明尼蘇達州警察跪殺非裔佛洛伊德事件，而發生兩場大規模洗劫，近日該案正在審判，而明州又剛發生女警誤拔槍枝射殺非裔青年，種種情況，讓芝加哥警局不得不對涂萊多之死亡影片的公布提高警戒。

因應可能的示威行動，芝加哥警察也在內部發布了如何驅散人群的新規定，其中包括要求警察在驅趕群眾前，必須給出明確警告，讓人們有時間離開，並在驅散人群前，考慮使用「非侵入性」的方法來阻止非法行為。

涂萊多槍擊案件所有影片與錄音，可上網觀看，網址：https://www.chicagocopa.org/case/2021-1112/。

日前小村區民眾曾上街頭抗議警察槍殺13歲少年涂萊多。(Andy Thayer直播...
日前小村區民眾曾上街頭抗議警察槍殺13歲少年涂萊多。(Andy Thayer直播截頻)

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