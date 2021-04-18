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芝加哥中國城SpringHill Suites酒店正式啟業 標誌著芝加哥商業繁榮更上層樓

本報芝加哥訊
接待大堂。
接待大堂。

座落芝加哥中國城最中心的SpringHill Suites酒店正式營業，SpringHill Suites ( By Marriott)樓高多層，能腑攬中國商業圈全貌，遠眺可以盡收整個大芝加哥美景，為Marriott一家全新設計的高瑞舒適酒店，歡迎上網訂房。

新近落成，位於芝加哥唐人街舊圖書館址的的SpringHill Suites酒店，全新現代化設備，有105間特大號床房及43間雙人套房，獨立衛生間，環境舒適優雅，商務、旅遊佳宜。SpringHill Suites酒店主要設施有免費高速上網，免費早餐，會議間，健身中心等應有盡有。

SpringHill Suites酒店位於唐人街心臟地帶，交通便利。從地鐵下塌中國城，往南步行只須1分鐘，穿越天下圍公牌樓，可直達酒店，往東走只要2分鐘車程，便抵達全球最大McCormick Place展銷中心。中國城食肆臨立，南北美食，一應俱全，堪稱為東方美食天堂，且停車方便，華埠擁有两大型停車間，可提供數百停車位，取價公道。

SpringHill Suites酒店位於2357 S. Wentworth Ave., Chicago IL 60616, 服務熱線312-766-9668。 芝加哥中國城SpringHill Suite中文網站https://www.marriott.com.cn/hotels/travel/chisn-springhill-suites-chicago-chinatown/，歡迎登臨規劃旅程，預訂酒店。(伍亦虹)

休憩間。
休憩間。
SpringHill Suites ( By Marriott)酒店負責全體同仁...
SpringHill Suites ( By Marriott)酒店負責全體同仁合照。
健身房。
健身房。
全新設計的高瑞舒適酒店，可遠眺大芝加哥，腑攬中國商城全貌。
全新設計的高瑞舒適酒店，可遠眺大芝加哥，腑攬中國商城全貌。
小食間。
小食間。
會議廳。
會議廳。
芝加哥中國城SpringHill Suites酒店正式啟業，同仁開香檳慶祝。
芝加哥中國城SpringHill Suites酒店正式啟業，同仁開香檳慶祝。
早餐供應。
早餐供應。
双人房。
双人房。
衛浴設備。
衛浴設備。
單人房。
單人房。
酒店內餐廳。
酒店內餐廳。

中國 芝加哥 美食

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