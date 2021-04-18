Hard Rock Casino即將開業 提供全新/多元的娛樂設施讓您盡情玩樂！

YouYu（有馀）中餐部總廚伍永聰（右二）中餐部助理經理麥美怡與梅榮鈞師傅（左一）和劉慶師傅（右一）將為賓客提供美味佳肴及優質服務！

地址位于5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.的 Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 即將于5月14日下午5點正式對外迎接賓客。該娛樂中心坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。Hard Rock Casino將提供包括百家樂、21點、骰子、牌九、輪盤、體育博彩及角子老虎機等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食 ，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點等高級餐飲場所，以及一個可容納1800人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施，一切準備就緒迎接各位貴賓的到來，整個設計均為來娛樂的賓客量身訂做，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目都只有几步之遥！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

建筑宏偉的Hard Rock Casino亞裔 市場發展部總監 Jenny Moy介紹，該娛樂中心擁有百家樂臺 Baccarat（包括EZ-Baccarat）共有26張，Blackjack臺28張，牌九臺 （Paigow）2張，骰子臺 （Craps）6張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638，其中有1300臺老虎機是全新的，希望您成为这些新机器的第一位赢家。從事娱乐事业亞裔市場管理工作多年的 Jenny Moy 總監將帶領亞裔市場發展部團隊的Jianye Shao(JJ), Ly Voong，Canh Nguyen等 Host，為廣大賓客提供包括英文、中文（普通話/廣東話）越南 話等的語言服務以及各種休閑娛樂項目的尊貴服務！

YouYu（有馀）中餐部由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，還有兩位大廚級廚師梅榮鈞師傅和劉慶師傅輔助。伍永聰大師傅出生于廣東，在香港接受文化教育，自小喜歡烹飪，1972年移民芝加哥，自己經營餐飲業超過15年，并在芝加哥很多亞洲餐館擔任主廚，2006年開始進入印州娛樂場所主政亞洲餐廳的總廚，積累了十分豐富的亞洲美食烹飪經驗。伍永聰師傅表示，YouYu餐飲部將提供蝦餃、燒賣、糯米雞、小籠包、紅油炒手等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、王子菇玉子豆腐等中式佳肴。此外， YouYu還提供粉、麵、飯，包括越南粉、泰式的栢泰、辣臺式牛肉麵等美食。同樣在印州娛樂場所任職的資深（Host）May Mak (麥美怡)則擔任YouYu中餐部助理經理，負責提供餐廳的客戶服務。歡迎各位貴賓蒞臨！大家可以享受Hard Rock Casino的娛樂項目的同時享受 Youyu 提供的美食和尊貴服務。

Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 歡迎大家加入亞裔團隊，更多關于 Hard Rock Casino的信息，请致电：（219）228-2383。